В рамках ЭКСПО-2017 пройдут бои звезд мирового бокса

Сегодня состоялась церемония передачи флага Конвенции WBC на хранение в штаб-квартире организатора Выставки , сообщает , сообщает Zakon.kz









Это означает, что юбилейная 55 Конвенция WBC состоится в городе Астане в период проведения ЭКСПО-2017 с 31 августа до 9 сентября. В ней примут участие до 500 делегатов, среди которых действующие чемпионы мира и претенденты на это звание, известные функционеры, меценаты, менеджеры и промоутеры.





Как подчеркнул президент Федерации профессионального бокса Ерлан Бекхожин, у казахстанцев и гостей Выставки появится возможность в живую наблюдать за легендами мирового бокса.





«Руководство WBC прислало целый список боксеров, которые изъявили желание приехать в Астану: Флойд Мейвейзер, Мэнни Пакьяо, Майк Тайсон, дочь Мухамеда Али Лейла Али. Очень широкий круг звезд и все чемпионы, которые имели и имеют пояса WBC. Среди них конечно, Геннадий Головкин. И хотя в тот период он будет готовиться к своему бою, все-равно мы будем вести переговоры о возможности его посещения» - отметил Ерлан Бекхожин.





В рамках Конвенции состоится Вечер профессионального бокса при участии казахстанских и мировых звезд. Он пройдет на территории ЭКСПО-2017. Главным событием станет бой за звание чемпиона мира по версии WBC, который будет транслироваться в более чем сорока странах.





Проведение юбилейной 55 Конвенции всемирного боксерского совета WBC станет одним из важных мероприятий в рамках Выставки.