Владельца клуба НБА оштрафовали на 100 тысяч долларов за претензии к судье

В конце первой четверти, которую «Рокетс» проиграли (16:22), Александр встал со своего места в первом ряду, направился к одному из судей и в эмоциональной форме высказал ему свое недовольство.

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Лесли Александр оштрафован на 100 тысяч долларов за претензии в адрес арбитра. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.





Инцидент произошел во вторник, 25 апреля, во время пятой игры серии первого раунда плей-офф НБА, в которой «Хьюстон» встречался с «Оклахома-Сити Тандер». В конце первой четверти, которую «Рокетс» проиграли (16:22), Александр встал со своего места в первом ряду, направился к одному из судей и в эмоциональной форме высказал ему свое недовольство, пишет Lenta.ru





Та встреча завершилась со счетом 105:99 в пользу «Хьюстона». «Рокетс» одержали четвертую победу в серии и вышли во второй раунд плей-офф. В полуфинале Западной конференции техасский клуб сыграет с победителем пары «Сан-Антонио Сперс» — «Мемфис Гриззлис».





Фото: USA Today Sports / Reuters



