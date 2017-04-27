«Алматинские тепловые сети» заработали 95,8 млн тенге при неправильном начислении пени
27 апреля 2017, 18:01
Денежные средства возвращены потребителям путем произведения перерасчета.
Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по городу Алматы в ходе внеплановой проверки в отношении ТОО «Алматинские тепловые сети» выявлено неправомерное начисление неустойки (пени), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.
Так, при расчете неустойки применялась недействующая ставка рефинансирования, установленная Национальным Банком РК.
Данное нарушение способствовало необоснованному получению дохода в размере 95,8 млн. тенге. Товарищество привлечено к административной ответственности с наложением административного штрафа в размере 6,2 млн. тенге. Департаментом вынесено предписание о возврате денежных средств потребителям.
На сегодняшний день предписание исполнено, денежные средства возвращены потребителям путем произведения перерасчета, - сообщает главный специалист отдела регулирования естественных монополий и цен Департамента Ержан Жанат.
Фото: today.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856222-3fe86704377036235f9a307288ce69d7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...