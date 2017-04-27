Президент: Историю южных регионов можно назвать историей всего Казахстана

Президент Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с общественностью в Южно-Казахстанской области отметил уникальные исторические и культурные характеристики региона, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды





- Южный Казахстан – это край, сохранивший устои казахской земли. Это земля святых, земля с богатыми культурными традициями, где оставили свое наследие Ходжа Ахмед Яссави и аль-Фараби. Сейчас в этом регионе проживает 16% всего населения страны, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Президент Казахстана отметил, что историю южных регионов можно вполне обоснованно назвать историей всего Казахстана.





- Только в Южно-Казахстанской области расположено свыше 800 историко-культурных памятников. Большинство отечественных всемирно известных экспонатов находится здесь. Города Туркестан, Отрар, Сайрам, Сауран, мавзолеи Ходжи Ахмеда Ясауи, Арыстан баб являются нашей национальной гордостью. Здесь наименование каждой возвышенности и предгорья, рек и озер – это история. Мартобе, Култобе, Ордабасы – это священные символы казахского единства и сплоченности, оказавшие влияние на сохранение нашего народа. Необходимо, чтобы все это осталось в сознании последующих поколений. Молодежи следует прививать чувство патриотизма, любви к Отчизне, родному краю, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



