Арестован заместитель председателя правления "Правительства для граждан"
27 апреля 2017, 18:10
В суде не уточнили, по какой статье ведется расследование в отношении Рашида Аманжулова.
Суд санкционировал арест в отношении заместителя председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Рашида Аманжулова, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе суда Астаны.
"Есильский районный суд №2 города Астаны 22 апреля санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Аманжулова Рашида Мажитовича", — сказал собеседник агентства по телефону.
В пресс-службе отказались уточнить, по какой статье ведется расследование в отношении Аманжулова.
Согласно данным из открытых источников, Рашид Аманжулов ранее занимал должность начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астаны.
Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, инженер-механик (2002); Центрально-Азиатский университет, финансы и кредит (2005).
Трудовая деятельность: с 2003 года — ведущий специалист департамента малого бизнеса акимата Алматы, с 2005 года — главный специалист департамента предпринимательства и промышленности Алматы, с 2006 года — главный специалист, начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима Алматы, с 2008 года — заместитель руководителя аппарата акима Астаны.
Фото: vechastana.kz.
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