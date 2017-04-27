Арестован заместитель председателя правления "Правительства для граждан"

В суде не уточнили, по какой статье ведется расследование в отношении Рашида Аманжулова.

Суд санкционировал арест в отношении заместителя председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Рашида Аманжулова, сообщили сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе суда Астаны.





"Есильский районный суд №2 города Астаны 22 апреля санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Аманжулова Рашида Мажитовича", — сказал собеседник агентства по телефону.





В пресс-службе отказались уточнить, по какой статье ведется расследование в отношении Аманжулова.





Согласно данным из открытых источников, Рашид Аманжулов ранее занимал должность начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астаны.





Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, инженер-механик (2002); Центрально-Азиатский университет, финансы и кредит (2005).





Трудовая деятельность: с 2003 года — ведущий специалист департамента малого бизнеса акимата Алматы, с 2005 года — главный специалист департамента предпринимательства и промышленности Алматы, с 2006 года — главный специалист, начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима Алматы, с 2008 года — заместитель руководителя аппарата акима Астаны.



