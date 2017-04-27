Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Арестован заместитель председателя правления "Правительства для граждан"

27 апреля 2017, 18:10

В суде не уточнили, по какой статье ведется расследование в отношении Рашида Аманжулова.

Суд санкционировал арест в отношении заместителя председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Рашида Аманжулова, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе суда Астаны.

"Есильский районный суд №2 города Астаны 22 апреля санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Аманжулова Рашида Мажитовича", — сказал собеседник агентства по телефону.

В пресс-службе отказались уточнить, по какой статье ведется расследование в отношении Аманжулова.

Согласно данным из открытых источников, Рашид Аманжулов ранее занимал должность начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астаны.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, инженер-механик (2002); Центрально-Азиатский университет, финансы и кредит (2005).

Трудовая деятельность: с 2003 года — ведущий специалист департамента малого бизнеса акимата Алматы, с 2005 года — главный специалист департамента предпринимательства и промышленности Алматы, с 2006 года — главный специалист, начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима Алматы, с 2008 года — заместитель руководителя аппарата акима Астаны.

Фото: vechastana.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...