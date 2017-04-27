Во Франции в McDonald's прогремел взрыв

Все посетители и персонал были немедленно эвакуированы.

В одном из ресторанов McDonald's во французском Гренобле, предположительно, произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на Le Dauphine Libere.









По данным издания, взрывное устройство находилось в туалете. Все посетители и персонал были немедленно эвакуированы. На месте происшествия работает полиция.





В то же время городские власти не подтверждают, что в ресторане сработало взрывное устройство. По данным Agence France-Presse, причиной возгорания стала зажженная петарда.



