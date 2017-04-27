Во Франции в McDonald's прогремел взрыв
27 апреля 2017, 19:11
Все посетители и персонал были немедленно эвакуированы.
В одном из ресторанов McDonald's во французском Гренобле, предположительно, произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Le Dauphine Libere.
#explosion dans un restaurant McDonald's à #Grenoble, un périmètre de sécurité est mis en place #mcdo#macdohttps://t.co/G5seTV9ykapic.twitter.com/9K5txp7aDl— France 3 Alpes (@f3Alpes) 27 апреля 2017 г.
По данным издания, взрывное устройство находилось в туалете. Все посетители и персонал были немедленно эвакуированы. На месте происшествия работает полиция.
В то же время городские власти не подтверждают, что в ресторане сработало взрывное устройство. По данным Agence France-Presse, причиной возгорания стала зажженная петарда.
Фото: AFP 2017 / Jeff Pachoud.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856229-6a481c9a603bf062b5e1306abda83dbe
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...