Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Во Франции в McDonald's прогремел взрыв

27 апреля 2017, 19:11

Все посетители и персонал были немедленно эвакуированы.

В одном из ресторанов McDonald's во французском Гренобле, предположительно, произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Le Dauphine Libere.


По данным издания, взрывное устройство находилось в туалете. Все посетители и персонал были немедленно эвакуированы. На месте происшествия работает полиция.

В то же время городские власти не подтверждают, что в ресторане сработало взрывное устройство. По данным Agence France-Presse, причиной возгорания стала зажженная петарда.

Фото: AFP 2017 / Jeff Pachoud.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...