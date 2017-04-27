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Президент РК: В недалеком будущем 50% имеющихся сейчас профессий не будут востребованы

27 апреля 2017, 19:19

Не всегда важно закончить престижный вуз, важно получить специальность, востребованную на рынке труда, - отметил Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость принятия принципиальных мер для улучшения обеспечения занятости населения, в частности, молодых людей, окончивших образовательные учреждения. Об этом он заявил в ходе встречи с общественностью в ЮКО, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

⁃ Не всегда важно закончить престижный вуз, важно получить специальность, востребованную на рынке труда. Особенно это актуально в эпоху информационных технологий, цифровизации и компьютеризации производства. В недалеком будущем 50% имеющихся сейчас профессий не будут востребованы. Поэтому нужно всегда идти в ногу со временем, - отметил Нурсултан Назарбаев.

При этом Президент Казахстана напомнил о действующей в стране программе переселения из трудоизбыточных регионов.

⁃ Программа работает и у вас в области. Я знаю, что вы трудолюбивые люди, и переезжая в северные и восточные регионы, вы вносите свой посильный вклад в развитие и в будущее нашей страны. Надо продолжить работу в этом направлении. Поручаю акиму области совместно с Правительством принять меры по организации работы в части повышения занятости населения и его переселению, - сказал глава государства.

Фото: пресс-служба Акорды.

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