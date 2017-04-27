Глава государства учредил новые медали

Нурсултан Назарбаев внес дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 155 «О вопросах государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований» . Об этом сообщила пресс-служба Акорды, передает . Об этом сообщила пресс-служба Акорды, передает Zakon.kz





Постановлением Президента в разделе «Медали» пункт 10 дополнен подпунктом 5) следующего содержания: 5) «Ел қорғаны» («Защитник Отечества») І, ІІ степеней.





Медаль «Ел қорғаны» І степени изготавливается из металла желтого цвета с золочением и имеет форму десятилучевой стилизованной звезды диаметром 42 мм.









Медаль «Ел қорғаны» ІІ степени изготавливается из металла белого цвета и имеет форму десятилучевой стилизованной звезды диаметром 42 мм.









Данной медалью награждаются военнослужащие Вооруженных Сил РК за отличие в руководстве войсками и выполнении поставленных задач, на учениях, при несении боевого дежурства, в освоении новой боевой и специальной техники, поддержании вооружения и военной техники в состоянии, обеспечивающем постоянную боевую готовность, при выполнении специальных (оперативных) заданий командования, в мобилизационной подготовке, военно-патриотической, педагогической, научно-исследовательской, лечебной и иной военной (военно-прикладной) деятельности, освоении воинской специальности в период прохождения срочной воинской службы, а также граждане Республики Казахстан за весомый вклад в укрепление обороноспособности, военной безопасности Республики Казахстан.





Медаль состоит из двух степеней:





1) медаль «Ел қорғаны» I степени – для награждения офицерского состава Вооруженных Сил и граждан Республики Казахстан, внесших весомый вклад в укрепление обороноспособности, военной безопасности Республики Казахстан;

2) медаль «Ел қорғаны» II степени – для награждения военнослужащих сержантского и солдатского составов Вооруженных Сил Республики Казахстан.».

Приложение к указу смотрите здесь



