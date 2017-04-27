Мартин Энгстрём: Астана стала музыкальным брендом для мировых пианистов

Какую роль играют конкурсы в современной жизни, что самое главное в организации арт-менеджмента, можно ли сделать карьеру, вовсе не участвуя в конкурсах – об этом рассказал основатель и исполнительный директор Фестиваля и Академии в Вербье, член жюри Международного фестиваля классической музыки и конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion» Мартин Энгстрём, передает передает Zakon.kz





Сегодня известный арт-менеджер встретился с преподавателями и студентами КазНУИ и Казахской Национальной академии хореографии и поделился бесценным опытом концертного менеджмента классической музыки.





«Классическая музыка обогащает людей, общество. Необходимо предоставлять больше возможностей для ознакомления с искусством. На вас лежит ответственность по расширению аудитории слушателей классической музыки», – отметил М. Энгстрём.





Говоря о конкурсе юных пианистов «Astana Piano Passion», Мартин Энгстрём подчеркнул, что сеть общения фестиваля весьма расширена по части различных возможностей, и Астана стала музыкальным брендом для мировых пианистов, которые открывают новые имена.





Участники встречи задавали вопросы и о фестивале в Вербье и конкурсной жизни, о роли личности в организации больших проектов в области академической музыки.









В заключение Мартин Энгстрём обратился с напутствием к молодым музыкантам: «Вы еще очень молоды, но уже сейчас вам нужно думать из чего будет складываться ваша жизнь.Сейчас талантливых музыкантов очень много и поэтому необходимо задуматься о дальнейшем пути. Вы должны постоянно отстаивать свой выбор».



