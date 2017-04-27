В госкорпорации "Правительство для граждан" прокомментировали арест Аманжулова
27 апреля 2017, 19:56
20 апреля Рашид Аманжулов прекратил работу в госкорпорации, расторгнув трудовой договор по собственному желанию, - сообщили в госкорпорации.
Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" прокомментировала арест заместителя председателя правления Рашида Аманжулова, передает Zakon.kz.
"Аманжулов Рашид Мажитович действительно был назначен на пост заместителя председателя «Государственная корпорация "Правительство для граждан" 26 января 2017г. Однако 20 апреля Рашид Аманжулов прекратил работу в госкорпорации, расторгнув трудовой договор по собственному желанию", - говорится в сообщении госкорпорации
В сообщении также отмечается, что "Правительство для граждан" не обладает сведениями о причинах задержания и инкриминируемых бывшему сотруднику обвинениях. Каких-либо запросов от правоохранительных органов в госкорпорацию также не поступало.
Напомним, сегодня, 27 апреля, стало известно о задержании бывшего заместителя председателя правления Рашида Аманжулова.
"Есильский районный суд №2 города Астаны 22 апреля санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили в суде. По какой статье ведется расследование в отношении Аманжулова в суде не уточнили.
Фото: kazpravda.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856234-a8be76355487f70d456d03728853c7a8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...