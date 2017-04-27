Водитель попал в ДТП на закрытом участке трассы Актау-Бейнеу

В ДТП пострадали двое мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, передает " Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, передает " Лада ".





Видео с последствиями ДТП, как рассказал очевидец, снято в 06:00 сегодня, 27 апреля. На кадрах видно, что машина марки Daewoo Nexia попала в разрыв дорожного полотна на 405 километре трассы Бейнеу - Сай-Отес. Участок дороги закрыт на ремонт.









Очевидец рассказывает, что для удобства водителей сделали объездную дорогу. Голос за кадром призывает соблюдать правила дорожного движения и просит водителей быть осторожными.





- Сейчас примерно 06:00. Машина на трассе в районе Бейнеу - Сай-Отес. Тут есть объездная дорога, уважаемые водители, пользуйтесь ею, чтобы не попасть в такую ситуацию. Будьте осторожны. Видно, что люди ударились головой о лобовое стекло, - рассказывает очевидец.





В ДТП, как сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, пострадали двое мужчин - 1992 и 1987 года рождения.





- Мужчина 1992 года рождения получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом лучевого сустава, закрытую травму брюшной полости. Ему оказана первая хирургическая помощь. Он госпитализирован в отделение хирургии Бейнеуской центральной районной больницы. Его состояние медики оценивают как тяжелое, но он находится в сознании. Мужчина 1987 года рождения получил травматический шок и резаную травму левой щеки. Ему оказана первая хирургическая помощь, но мужчина отказался от госпитализации, - рассказал Бауыржан Ануарбек, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области.





Данный участок трассы состоит на балансе Мангистауского филиала АО НК «Казавтожол». В компании рассказали, что участок находится на гарантии, и сейчас на нем проводит ремонтные работы подрядная организация. На трассе, как рассказали в компании, размещены предупреждающие знаки и искусственное ограждение. Представители компании предупреждают водителей и просят быть максимально осторожными.







