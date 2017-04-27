Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект "возможным убийцей человеческой цивилизации"

По словам ученого, новейшие технологии могут привести к деградации человека, сделать его беспомощным перед лицом природы.

Искусственный интеллект в будущем может стать причиной гибели человеческой цивилизации. Об этом в четверг заявил известный британский ученый Стивен Хокинг в ходе видеоконференции в китайской столице, состоявшейся в рамках Глобальной конференции мобильного интернета, сообщает Об этом в четверг заявил известный британский ученый Стивен Хокинг в ходе видеоконференции в китайской столице, состоявшейся в рамках Глобальной конференции мобильного интернета, сообщает ТАСС





"Развитие искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным, так и самым страшным фактором для человечества. Мы должны осознавать опасность, которую он собой представляет", - подчеркнул он.





По словам Хокинга, новейшие технологии могут привести к деградации человека, сделать его совершенно беспомощным перед лицом природы. Он добавил, что в условиях естественной эволюции и борьбы за выживание это означает верную гибель.





В то же время ученый отметил, что при умелом подходе искусственный интеллект способен решить большинство проблем, которые существуют в мире. "Впрочем, я считаю, что это вовсе не обязательно произойдет", - резюмировал Хокинг.





Глобальная конференция мобильного интернета будет проходить в китайской столице с 27 апреля по 1 мая. В ней примет участие более 500 представителей руководства крупных компаний со всего мира, в том числе китайских Alibaba ("Алибаба"), Baidu ("Байду"), Huawei ("Хуавэй"), Tencent ("Тенсент"). Ожидается, что мероприятие привлечет внимание 100 тысяч посетителей.





Николай Селищев.



