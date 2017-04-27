Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Жена москвича напала на любовницу с ножом во время их знакомства

27 апреля 2017, 20:44

Законная супруга жест любимого мужа не оценила и напала с ножом на 43-летнюю Айгуль.

На востоке Москвы, на улице Братской, произошла драка между любовницей и законной супругой жителя столицы. Мужчина привёл домой 43-летнюю Айгуль Ш., с которой его связывают интимные отношения, пишет Life.

Москвич предложил двум любимым женщинам сесть за стол и познакомиться поближе. Однако супруга жест любимого мужа не оценила и набросилась на соперницу с ножом.

Прибывшие медики диагностировали у женщины ножевое ранение и доставили её в ближайшую больницу. На месте работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: minval.az.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...