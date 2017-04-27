Жена москвича напала на любовницу с ножом во время их знакомства

Законная супруга жест любимого мужа не оценила и напала с ножом на 43-летнюю Айгуль.

На востоке Москвы, на улице Братской, произошла драка между любовницей и законной супругой жителя столицы. Мужчина привёл домой 43-летнюю Айгуль Ш., с которой его связывают интимные отношения, пишет пишет Life





Москвич предложил двум любимым женщинам сесть за стол и познакомиться поближе. Однако супруга жест любимого мужа не оценила и набросилась на соперницу с ножом.





Прибывшие медики диагностировали у женщины ножевое ранение и доставили её в ближайшую больницу. На месте работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.



