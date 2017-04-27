В сети появился новый клип "Ленинграда"

Как ранее рассказал лидер группы Сергей Шнуров, клип рассказывает "про столкновение двух Россий".

Новый клип группы "Ленинград" под названием "Экстаз" появился в интернете и за первые полчаса собрал почти сорок тысяч просмотров, следует из официального канала группы на сайте YouTube, сообщает сообщает РИА Новости





Главные роли в клипе исполнили Светлана Ходченкова и Антон Филипенко, а режиссером выступила бессменный партнер "Ленинграда" Анна Пармас, ранее экранизировавшая их песни "ЗОЖ", "Экспонат" и "В Питере – пить!".





Новое видео длится чуть более десяти минут. Как ранее рассказал лидер группы Сергей Шнуров, клип рассказывает "про столкновение двух Россий".





Группа Сергея Шнурова в последние годы презентует свои новые песни одновременно с клипами на своем канале YouTube. Особую популярность в прошлом году коллективу принесли видео "Экспонат", которое посмотрели более 89 миллионов человек, и "В Питере — пить", набравшее более 22 миллионов просмотров.







