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Мужчина спас соседей с детьми из пожара в Акмолинской области

27 апреля 2017, 21:26

Спасатели намерены отметить храбреца за проявленные мужество и находчивость.

Житель села Новорыбинка Акмолинской области спас семью от гибели во время пожара, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в одноэтажном жилом доме утром 25 апреля, когда все члены семьи еще спали. Их сосед Даулет Акимжанов, проснувшись, увидел, что горит дом. Мужчина, не раздумывая, бросился в дом, вытащил двух детей и разбудил супружескую пару.

Прибывшие силы и средства местной пожарной добровольной команды на спецмашине и волонтеры потушили пожар.

В Аккольском ОЧС намерены отметить сельчанина Акимжанова за проявленные находчивость и мужество при спасении людей.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: ДЧС ВКО.

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