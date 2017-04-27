Мужчина спас соседей с детьми из пожара в Акмолинской области

Спасатели намерены отметить храбреца за проявленные мужество и находчивость.

Житель села Новорыбинка Акмолинской области спас семью от гибели во время пожара, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям.





Пожар произошел в одноэтажном жилом доме утром 25 апреля, когда все члены семьи еще спали. Их сосед Даулет Акимжанов, проснувшись, увидел, что горит дом. Мужчина, не раздумывая, бросился в дом, вытащил двух детей и разбудил супружескую пару.





Прибывшие силы и средства местной пожарной добровольной команды на спецмашине и волонтеры потушили пожар.





В Аккольском ОЧС намерены отметить сельчанина Акимжанова за проявленные находчивость и мужество при спасении людей.







