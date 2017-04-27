Мужчина спас соседей с детьми из пожара в Акмолинской области
27 апреля 2017, 21:26
Спасатели намерены отметить храбреца за проявленные мужество и находчивость.
Житель села Новорыбинка Акмолинской области спас семью от гибели во время пожара, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям.
Пожар произошел в одноэтажном жилом доме утром 25 апреля, когда все члены семьи еще спали. Их сосед Даулет Акимжанов, проснувшись, увидел, что горит дом. Мужчина, не раздумывая, бросился в дом, вытащил двух детей и разбудил супружескую пару.
Прибывшие силы и средства местной пожарной добровольной команды на спецмашине и волонтеры потушили пожар.
В Аккольском ОЧС намерены отметить сельчанина Акимжанова за проявленные находчивость и мужество при спасении людей.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: ДЧС ВКО.
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