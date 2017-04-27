Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Навальному залили глаз зеленкой

27 апреля 2017, 21:35

Его забрали в больницу.

Оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой. Об этом сам он сообщил в Twitter. Инцидент произошел на выходе из офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

«Что неприятно, попали так, что у меня теперь весь правый глаз зеленый. И зрачок, и роговица», — написал основатель ФБК.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также сообщила, что оппозиционеру вызвали скорую. Его забрали в больницу.

20 марта политика забросали шариками с зеленкой перед открытием его избирательного штаба в Барнауле. За день до этого в оппозиционера бросили яйца на митинге в Новосибирске.


Источник: Lenta.ru.

Фото: Twitter.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...