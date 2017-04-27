Аким Астаны призвал горожан улыбаться

Аким Астаны Асет Исекешев призвал молодежь помочь реализации проекта «Астана - город добрых и улыбчивых людей», передает передает Казинформ





«Давайте запустим проект «Smile Astana» и сделаем свод правил жителей Астаны. Давайте все мы начнем улыбаться друг другу, окружающим, помогать старикам, пропускать в очереди пожилых, беременных и быть вежливыми», - призвал градоначальник на церемонии чествования победителей молодежного творческого фестиваля «Астана жалыны-2017».





По его словам, этот проект один из пяти, которые реализуются в рамках реформ Президента Нурсултана Назарбаева и которым требуется поддержка молодежи. Так, первый проект называется «Астана - город высокой культуры».





«Нам необходимо работать над культурой поведения в ресторанах, отелях, общественном транспорте, культурных местах. Нам с вами необходимо сделать Астану одним из культурных центров», - сказал Асет Исекешев.





Еще одним проектом - «Астана - самый чистый город» - мэр столицы призвал молодежь соблюдать чистоту своего города.





«Мы должны объявить войну мусору. Молодежи надо активно занять эту позицию. Каждый житель, каждый студент, каждый магазин должен начать с себя. У нас добрая традиция субботников, и в субботу будет общегородской субботник. Просим вас поддержать и выйти вместе с нами», - сказал он.





Кроме того, в планах градоначальника сделать Астану городом здоровых и спортивных людей.





«Мы должны призвать всех астанчан заняться спортом, отказаться от вредных привычек. Я недавно проезжал по Республике (проспект - прим.), на месте одного ночного клуба открылся фитнес-центр. Я был очень рад этому», - рассказал аким. Асет Исекешев также видит Астану, как город умных технологий.





Он считает, что столица должна успевать за меняющимися технологиями для городских решений.





«Мы, как акимат, разработали программу с шестью направлениями и 20 проектами, которые должны нашу Астану одним из первых в нашем регионе сделать самым умным городом. Разработана специальная программа. Мы бы хотели, чтобы молодежные предприятия, стартапы активно в ней участвовали. Разработаны программы, где выдаются гранты 3 млн тенге и кредиты до 50 млн тенге. Мы очень рады, что в проекте «Электронное КСК», которое решит проблемы этой сферы, участвовало 15 стартап-компаний. Именно молодые предприниматели начали работать над этим проектом», - сообщил аким.





Кроме того, акимат запускает приложение «Активный гражданин». Жители столицы, болеющие всей душой, могут оставлять инициативы и «лайки», и, накопив их, получить бесплатный билет на концерт или же другие награды.





«Я уверен, если вы - самые активные 250 тыс. начнете эти пять проектов, то это превратится в мощное движение, которое сделает наш город самым лучшим», - резюмировал аким столицы.





Напомним, сегодня Асет Исекешев объявил победителя молодежного творческого фестиваля «Астана жалыны-2017» среди высших учебных заведений столицы. Им стал Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина.





Дамир Байманов.