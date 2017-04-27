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Как увеличить грудь с помощью оптической иллюзии

27 апреля 2017, 22:17

В майке нет никаких поролоновых вставок — эффект достигается при помощи объемного рисунка.

Пока одни девушки сражаются за естественную красоту, другие делают всё, что в их силах, чтобы выглядеть максимально привлекательно для мужского пола. Поскольку Китай богат на талантливых изобретателей, в этой стране придумали самый лёгкий и дешевый способ увеличить грудь без помощи хирургов, пишет Life.

Изобретение родилось на стыке между пространственной геометрией и производством одежды.

В майке нет никаких поролоновых вставок — эффект достигается при помощи объемного рисунка.

Из-за особого расположения и искажённых пропорций чёрно-белых шашечек кажется, будто грудь становится больше.

Такая майка изначально была шуткой, запущенной в Сети, но создатели получили множество откликов, и теперь планируется запустить одежду в массовое производство.





Фото: facebook.com/ChinaPressCP

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