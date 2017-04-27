Как увеличить грудь с помощью оптической иллюзии
27 апреля 2017, 22:17
В майке нет никаких поролоновых вставок — эффект достигается при помощи объемного рисунка.
Пока одни девушки сражаются за естественную красоту, другие делают всё, что в их силах, чтобы выглядеть максимально привлекательно для мужского пола. Поскольку Китай богат на талантливых изобретателей, в этой стране придумали самый лёгкий и дешевый способ увеличить грудь без помощи хирургов, пишет Life.
Изобретение родилось на стыке между пространственной геометрией и производством одежды.
В майке нет никаких поролоновых вставок — эффект достигается при помощи объемного рисунка.
Из-за особого расположения и искажённых пропорций чёрно-белых шашечек кажется, будто грудь становится больше.
Такая майка изначально была шуткой, запущенной в Сети, но создатели получили множество откликов, и теперь планируется запустить одежду в массовое производство.
Фото: facebook.com/ChinaPressCP
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