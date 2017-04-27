Алматинка «отдала» Свидетелям Иеговы своего сына
27 апреля 2017, 22:51
По официальным данным, в Казахстане их 17 тысяч. По неофициальным – более 30 тысяч.
"Свидетели Иеговы" - организация неоднозначная. На слуху много скандалов, связанных не только с отказом от переливания крови (даже когда на кону была жизнь ребёнка), но и с ввозом религиозной литературы и навязчивым миссионерством. Сами же "свидетели" считают себя мирными верующими и недоверия со стороны некоторых граждан не понимают, сообщает телеканал "КТК".
По официальным данным, в Казахстане их 17 тысяч. По неофициальным – более 30 тысяч. Они предлагают поговорить о Боге, верят в конец света и не верят в основные христианские догматы. Они не отмечают государственные праздники, не участвуют в выборах и не состоят в политических партиях. Они – "свидетели Иеговы".
Бекзат Смагулов, официальный представитель религиозного центра "Свидетели Иеговы" в г. Алматы:
- Мы официально зарегистрированы в Казахстане, во всех регионах Казахстана. Поэтому мы рады этому. Мы благодарны властям страны, государству, что у нас есть официальная регистрация. Мы можем свободно исповедовать свою веру.
"Свидетели Иеговы" – религия для Казахстана совсем не новая. Первые группы по изучению Библии – точнее, особого её перевода – начали образовываться на территории страны более ста лет назад. В 95 году к одной из таких присоединилась Марина Калиновская. Она верила всему, что говорят проповедники, 15 лет. Пока не поняла, что верит слепо.
Марина Калиновская:
- У них начали вот именно с детьми-подростками происходить проблемы. Одна девочка попала в психиатрическую клинику. Один парень, очень хороший, покончил жизнь самоубийством. Я уже просто стала тревожиться, в чём причина. Если такая высокая духовность, то почему приводит к таким результатам?
Женщина рассказывает: в религиозной организации строгие порядки. Посещение собраний и отчёты о деятельности обязательны. Правда, пожертвования исключительно добровольны. Некоторые, рассказывает Марина Калиновская, отдавали в пользу организации дома и участки! Никакого принуждения. Просто желание помочь объединению.
Марина Калиновская:
- Они не рассчитывают – даже в этой книге написано: "Мы не рассчитываем на большие пожертвования". Им это не нужно. Представьте, если один миллион человек просто-напросто по одному доллару скинется, это уже один миллион долларов, которые просто-напросто упали в копилку и не облагаются никаким лицензионным сбором, налогами, ничем.
Сама же она заплатила за своё участие в объединении куда более высокую цену. В религиозную организацию женщина привела сына. Мальчик глубоко уверовал в Иегову и потерял веру во всё остальное. Даже в родительскую любовь. Когда мать вышла из организации, сын просто перестал с ней общаться.
Марина Калиновская:
- Своего сына сама посадила в эту организацию. И сейчас он уже взрослый человек, у него своя семья. И вот в течение восьми лет... Восемь лет прошло, как он принял крещение, а я вышла из организации. Восемь лет, получается, я как отступник для них, и он не имеет права со мной общаться. И за эти восемь лет он ни разу, ни одного раза не позвонил самостоятельно.
"Свидетели Иеговы" не раз оказывались в центре скандала. В первую очередь из-за отказа от переливания крови, даже когда на волоске жизнь ребёнка. Прошлым летом в Астане едва не умерла тяжёлобольная девочка. Её религиозная мать запретила проводить эту медицинскую процедуру! Но, несмотря на такие факты, вероучение в нашей стране законно и вопрос о запрете этой организации пока не стоит.
Азиза Жумагалиева, специалист Ассоциации центров исследования религий:
- Несмотря на то, что поступает большое количество обращений со стороны неравнодушных граждан, как нам в центр – в Ассоциацию центров исследования религии, так и в Министерство по делам религий, в другие уполномоченные органы, но на сегодняшний день вопроса о запрете данной организации не стоит.
Свидетели Иеговы говорят, что они мирные верующие. Взгляды, которые проповедуют, исключают аморальные, противоправные и насильственные действия. Верить ли – это личный вопрос каждого.
Юлия Яскевич.
Фото: кадр из видео.
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