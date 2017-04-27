Трамп назвал ситуацию в Венесуэле "очень печальной"
27 апреля 2017, 23:09
В Венесуэле продолжается противостояние правительства с оппозицией, в ходе демонстраций отмечены случаи гибели людей.
Президент США Дональд Трамп назвал "очень печальной" ситуацию в Венесуэле, сообщает РИА Новости.
Трамп, выступавший на встрече с президентом Аргентины Маурисио Макри, не привел каких-либо подробностей.
В Венесуэле продолжается противостояние правительства с оппозицией, в ходе демонстраций отмечены случаи гибели людей.
Алексей Богдановский.
Фото: AFP 2017 / Mandel Ngan.
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