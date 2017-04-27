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Трамп назвал ситуацию в Венесуэле "очень печальной"

27 апреля 2017, 23:09

В Венесуэле продолжается противостояние правительства с оппозицией, в ходе демонстраций отмечены случаи гибели людей.

Президент США Дональд Трамп назвал "очень печальной" ситуацию в Венесуэле, сообщает РИА Новости.

Трамп, выступавший на встрече с президентом Аргентины Маурисио Макри, не привел каких-либо подробностей.

В Венесуэле продолжается противостояние правительства с оппозицией, в ходе демонстраций отмечены случаи гибели людей.

Алексей Богдановский.

Фото: AFP 2017 / Mandel Ngan.

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