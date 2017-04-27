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Двое детей утонули в септике в Западном Казахстане

27 апреля 2017, 23:25

Они упали в колодец во время игры.

Двое детей в возрасте четырех и двух лет упали в септик, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел ЗКО.

«25 апреля примерно в семь часов вечера в поселке Ушана Сулыкольского сельского округа Каратюбинского района в колодце канализационных жидких нечистот (септик) бани частного дома обнаружены тела детей 2013 и 2015 годов рождения. В ходе проверки было установлено, что они упали в колодец во время игры», - отмечается в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Ведется расследование.

Фото: liter.kz.

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