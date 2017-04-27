Двое детей утонули в септике в Западном Казахстане

Они упали в колодец во время игры.

Двое детей в возрасте четырех и двух лет упали в септик, передает передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел ЗКО.





«25 апреля примерно в семь часов вечера в поселке Ушана Сулыкольского сельского округа Каратюбинского района в колодце канализационных жидких нечистот (септик) бани частного дома обнаружены тела детей 2013 и 2015 годов рождения. В ходе проверки было установлено, что они упали в колодец во время игры», - отмечается в сообщении.





Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Ведется расследование.



