Двое детей утонули в септике в Западном Казахстане
27 апреля 2017, 23:25
Они упали в колодец во время игры.
Двое детей в возрасте четырех и двух лет упали в септик, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел ЗКО.
«25 апреля примерно в семь часов вечера в поселке Ушана Сулыкольского сельского округа Каратюбинского района в колодце канализационных жидких нечистот (септик) бани частного дома обнаружены тела детей 2013 и 2015 годов рождения. В ходе проверки было установлено, что они упали в колодец во время игры», - отмечается в сообщении.
Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Ведется расследование.
Фото: liter.kz.
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