Неизвестные ограбили парижскую квартиру премьера Франции
28 апреля 2017, 00:16
Ограбление произошло 24 апреля, спустя день после первого тура выборов.
Неизвестные ограбили квартиру премьер-министра Франции Бернара Казнева в Париже. Об этом заявили помощники политика, пишет РБК со ссылкой на французскую газету Le Parisien.
По словам собеседников, «все указывает на то, что грабители не знали, что находятся в квартире премьера». Политик не хранил в своем жилище служебные документы, сообщили изданию люди из окружения Казнева.
Ограбление произошло 24 апреля, спустя день после первого тура выборов. Источники в Матиньонском дворце уточнили изданию, что премьер несколько месяцев назад потребовал приставить к его квартире дежурный полицейский патруль, ссылаясь на то, что полицию нужно максимально задействовать в операциях по предотвращению террористических атак.
Вечером 20 апреля в центре Парижа из автомата Калашникова обстреляли на светофоре полицейский автомобиль. Жертвой ЧП стал один полицейский. Нападавшего убили ответным огнем. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в Казахстане).
Фото: newinform.org.
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