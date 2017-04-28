Неизвестные ограбили парижскую квартиру премьера Франции

Неизвестные ограбили квартиру премьер-министра Франции Бернара Казнева в Париже. Об этом заявили помощники политика, пишет Об этом заявили помощники политика, пишет РБК со ссылкой на французскую газету Le Parisien.





По словам собеседников, «все указывает на то, что грабители не знали, что находятся в квартире премьера». Политик не хранил в своем жилище служебные документы, сообщили изданию люди из окружения Казнева.





Ограбление произошло 24 апреля, спустя день после первого тура выборов. Источники в Матиньонском дворце уточнили изданию, что премьер несколько месяцев назад потребовал приставить к его квартире дежурный полицейский патруль, ссылаясь на то, что полицию нужно максимально задействовать в операциях по предотвращению террористических атак.





Вечером 20 апреля в центре Парижа из автомата Калашникова обстреляли на светофоре полицейский автомобиль. Жертвой ЧП стал один полицейский. Нападавшего убили ответным огнем. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в Казахстане).



