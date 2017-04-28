Ученым не хватило трупов, чтобы назвать причину массовой гибели тюленей

Составить хоть какую-то картину происходящего ученые смогли лишь по рассказам сотрудников местных служб, которые заверили приезжих специалистов, что все сожженные тюлени давно разложились, умерли в разное время и совершенно по разным причинам.

Установить причину катастрофической гибели тюленей на Каспии, скорее всего, не получится. Об этом сегодня заявили ученые института микробиологии и вирусологии, которые прибыли на место бедствия. Научным сотрудникам оказалось недостаточно туш, которые местные власти оставили для вскрытия – их всего 6. Остальные более 240 мертвых животных были накануне сожжены на специальном полигоне . Как объяснили чиновники – в целях безопасности, сообщает телеканал « КТК ».

Сегодня ночью в город Форт-Шевченко прибыли сразу две научные группы для установления причин гибели 243 тюленей, которых два дня назад выбросило на берег Каспия. Ученые осмотрели побережье и сделали вскрытие туш. Правда, всего шести! Остальных тюленей местные власти накануне приезда ученых массово сожгли.





Айдын Кадырманов, зав. лабораторией экологии и вирусов института микробиологии и вирусологии г. Алматы:





- Объяснили, хотя мы были недовольны, что это было так сделано, но нам объяснили: «в целях безопасности общественной». Они так решили. Хорошо, но в таких случаях, судя по двум-трем, ну и по пяти трупам, мы не можем сказать, что это было, потому что причина смерти может быть разная.





Составить хоть какую-то картину происходящего ученые смогли лишь по рассказам сотрудников местных служб, которые заверили приезжих специалистов, что все сожженные тюлени давно разложились, умерли в разное время и совершенно по разным причинам. Одни из-за браконьерских сетей, другие – ледоколов или просто от старости. К слову, старыми и от того непригодными для определения возможных инфекций оказались и образцы, оставленные для экспертизы. Сотрудники института гидробиологии и экологии у тюленей взяли для исследования зубы. Но, как говорят эксперты, они смогут помочь ученым скорее в научных целях. Установить по ним, когда и от чего скончались млекопитающие, тоже невозможно.





Леонид Жданко, заведующий лабораторией института гидробиологии и экологии (г. Алматы):





- Можно определить фактический возраст особи. До какого момента она жила, а как давно она умерла, это уже вопрос по зубам, это уже не получится сказать.





Ученые, конечно, не исключают, что смерть всех 250 тюленей, именно столько мертвых особей по последним данным было обнаружено, действительно, может быть естественной. 250 тушек – это один процент от популяции тюленей в Казахстане. Такое количество животных теоретически могло умереть зимой, и прибиться к берегу штормовыми ветрами после таяния льдов. Но и токсичные отравления, как возможный вариант гибели животных, ученые не исключают.





Айдын Кадырманов, зав. лабораторией и вирусов института микробиологии и вирусов МОН РК:





- В данном случае мы не видим именно нефть, потому что я также не могу отрицать, что нефть не может, если какое-то есть, оно тоже влияет, но здесь в данном случае, мы вот пока не видели признаков, еще мы не все трупы видели.





По всей видимости, тайна смерти каспийских тюленей, благодаря «заботе» местных чиновников, так и останется тайной. А между тем специилизрованная природоохранная прокуратура Мангистауской области начала досудебное расследование по статье «Нарушение правил охраны животного мира».









Станислава Куцай.



