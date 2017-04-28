Сильный ливень стал причиной подтоплении в Алматы и области
28 апреля 2017, 02:03
В период с 28 апреля - 1 мая в южной столице и области ожидается сильный дождь.
27 апреля в Алматы и регионе выпали осадки. Сильный ливень стал причиной подтоплении, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Фото и видео непогоды публикуют пользователи в соцсетях.
Непогода также стала причиной подтоплении в области. Так, на верхней каскеленской трассе затопило дачи садоводческого общества. По словам местных жителей, сверху, якобы, произошел прорыв дамбы. Это стало причиной выхода из берегов речки Аксайки. Вода затопила дворы домов, магазины и прочие хозпостройки. В некоторых дворах уровень воды достигал 80 см.
Комитет по ЧС МВД РК объявил о штормовом предупреждении в Алматы. В период с 28 апреля - 1 мая в южной столице и области ожидается сильный дождь.
Видео: Zakon.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856258-9c3d013453efbe95719a2403e696e375
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...