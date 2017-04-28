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Сильный ливень стал причиной подтоплении в Алматы и области

28 апреля 2017, 02:03

В период с 28 апреля - 1 мая в южной столице и области ожидается сильный дождь.

27 апреля в Алматы и регионе выпали осадки. Сильный ливень стал причиной подтоплении, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фото и видео непогоды публикуют пользователи в соцсетях.



Непогода также стала причиной подтоплении в области. Так, на верхней каскеленской трассе затопило дачи садоводческого общества. По словам местных жителей, сверху, якобы, произошел прорыв дамбы. Это стало причиной выхода из берегов речки Аксайки. Вода затопила дворы домов, магазины и прочие хозпостройки. В некоторых дворах уровень воды достигал 80 см.

Комитет по ЧС МВД РК объявил о штормовом предупреждении в Алматы. В период с 28 апреля - 1 мая в южной столице и области ожидается сильный дождь.




Видео: Zakon.kz.



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