Доклад по изменениям в Налоговый кодекс по налогам на собственность (ДГД по г. Алматы, 27 апреля 2017 г.)

По налогу на имущество и земельному налогу с физических лиц

Департамент государственных доходов по г. Алматы сообщает, что в 2015 году внесены изменения в Закон РК от 3 декабря 2015 г. № 432-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения и таможенного администрирования» со сроком введения с 01.01.2017 г.)

1. В статьи 391 и 409 Налогового кодекса внесены изменения, в соответствии с которыми исчисление земельного налога с физических лиц и налога на имущество физических лиц будет производиться налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом. При этом уплата в бюджет налогов будет производиться не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Таким образом, данные налоги будут исчисляться и уплачиваться по окончании налогового периода, в связи с чем, исключается необходимость проведения перерасчета налогов в случаях изменения владельцев в течение налогового периода. Соответственно, в 2017 году в местные бюджеты будет поступать только задолженность по данным налогам за прошлые налоговые периоды;

2. Исключен подпункт 1) пункта 2 статьи 403 Налогового кодекса предусматривающий освобождение от уплаты налога на имущество военнослужащих срочной службы на период ее прохождения, учебы;

3. В подпункт 3) пункта 2 статьи 403 Налогового кодекса внесены изменения, в соответствии с которыми инвалиды III группы будут освобождаться от уплаты налога на имущество физических лиц в пределах 1500-кратного размера МРП от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности;

4. Поправками в пункт 3 статьи 404 Налогового кодекса установлено, что при регистрации недвижимого имущества, находящегося в общей совместной собственности, по которым государственная регистрация прав собственности, производится после 31 декабря 2016 года, необходимо указывать ответственное лицо за уплату налога, выбранное по согласованию собственников;

5. В статье 405 Налогового кодекса из объектов обложения налогом на имущество физических лиц исключены объекты незавершенного строительства;

6. В статью 406 Налогового кодекса внесены изменения, в соответствии с которыми проведение оценки недвижимого имущества физических лиц для целей исчисления налога на имущество физических лиц возложено на налоговые органы. С учетом изменений, внесенных в статью 409 Налогового кодекса, такую оценку налоговые органы начнут осуществлять в 2018 году (для определения налоговых обязательств за 2017 г.);

7. Изменениями, внесенными в статьи 577 и 578 Налогового кодекса, отменена постановка на налоговый учет физических лиц по месту нахождения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, а также снятие их с учета;

8. Введена новая статья 661-1 Налогового кодекса, которой определен порядок информирования физических лиц об исчисленных налоговыми органами суммах налоговых обязательств по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства путем:

1) размещения на интернет-ресурсах налоговых органов;

2) указания в документах, применяемых для расчетов поставщиком коммунальных услуг;

3) направления на адреса электронной почты налогоплательщика;

4) направления СМС-сообщения на номера сотовых телефонов, представленные налогоплательщиком.

Для этих целей статья 13 Налогового кодекса дополнена пунктом 2-1, в соответствии с которым с 1 января 2017 года налогоплательщикам дано право представить в налоговый орган сведения о своих номерах телефонов и адресах электронной почты;

9. Пункт 2 статьи 607 Налогового кодекса дополнен новым подпунктом 5-1), которым установлен новый вид уведомления о наличии налоговой задолженности физических лиц по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства, которое подлежит направлению налогоплательщику в срок не позднее тридцати рабочих дней до даты обращения налогового органа в суд с заявлением о вынесении судебного приказа или иска о взыскании сумм налоговой задолженности за счет имущества налогоплательщика в соответствии со статьей 622 Налогового кодекса;

10. Пункт 1 статьи 608 Налогового кодекса дополнен нормами о порядке доставки уведомлений и об определении даты вручения уведомлений:

-установлено, что получение уведомлений физическими лицами в виде государственной услуги будет производиться через Государственную корпорацию «Правительство для граждан»;

При этом такое уведомление о сумме исчисленных налогов за отчетный налоговый период подлежит получению физическим лицом в период, начиная с 15 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом;

- уточнено, что уведомления, направленные заказными письмами, должны быть доставлены АО «Казпочта» в течение 10 рабочих дней с даты отметки о приеме почтовой связи.

Налог на транспорт

В целях исключения обложения специальных автомобилей, классифицируемых в соответствии с Классификатором основных фондов в качестве зданий, пункт 2 статья 366 дополнен подпунктом 4), в соответствии с которым с 1 января 2017 года не будут рассматриваться в качестве объектов налогообложения налогом на транспортные средства специальные автомобили, являющиеся объектом обложения налогом на имущество.

Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Изменения с 01.01.2017 года

Отложено введение нормы с 2017 на 2019 год, согласно которой налогоплательщики, производящие для различных целей оценку имущества в соответствии с законодательством об оценочной стоимости, должны будут определять налоговую базу в размере переоцененной (рыночной) стоимости, но не ниже его среднегодовой балансовой стоимости, определяемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Изменения с 01.01.2016 года

Статья 395. Определение налогоплательщика в отдельных случаях

Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с Законом РК от 3 декабря 2015 г. № 432-V (введено в действие с 1 января 2016 г.):

7. В случае отсутствия государственной регистрации прав на здания, сооружения, подлежащие такой регистрации, плательщиком налога на такой объект является лицо, фактически им владеющее и использующее (эксплуатирующее) данный объект на основании:

1) акта государственной приемочной комиссии и (или) акта приемки (ввода) построенного объекта в эксплуатацию - для вновь возведенных (построенных) объектов;

2) гражданско-правовых сделок или иных оснований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, - в остальных случаях.

Статья 396. Объект налогообложения

1. Объектом налогообложения для индивидуальных предпринимателей, за исключением индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и юридических лиц являются находящиеся на территории Республики Казахстан:

Пункт дополнен подпунктами 3, 4 и 5:

3) активы, указанные в статье 111-1 настоящего Кодекса;

Пункт дополнен подпунктом 4 в соответствии с Законом РК от 3 декабря 2015 г. № 432-V (введено в действие с 1 января 2016 г.):

4) здания, сооружения, относящиеся к таковым в соответствии с классификацией, установленной государственным уполномоченным органом в области технического регулирования, части таких зданий, учитываемые в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в составе активов банков второго уровня, перешедшие в собственность в результате обращения взыскания на имущество, выступающее в качестве залога, иного обеспечения, за исключением зданий (частей зданий) и сооружений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта;

5) здания, сооружения, указанные в пункте 7 статьи 395 настоящего Кодекса.

Пункт 2 статьи 396 Налогового кодекса:

Не являются объектами налогообложения:

Пункт дополнен подпунктами 4,6 и 7:

Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 3 декабря 2015 г. № 432-V (введено в действие с 1 января 2016 г.):

4) объекты незавершенного строительства, за исключением объектов, указанных в пункте 7 статьи 395, в подпункте 3) пункта 1 статьи 396 настоящего Кодекса.

Пункт дополнен подпунктом 6 в соответствии с Законом РК от 24 ноября 2015 г. № 422-V (введено в действие с 1 января 2016 г.):

6) здания, сооружения, приобретенные государственной исламской специальной финансовой компанией по договорам, заключенным в соответствии с условиями выпуска государственных исламских ценных бумаг.

Пункт дополнен подпунктом 7 в соответствии с Законом РК от 3 декабря 2015 г.№ 432-V (введено в действие с 1 января 2016 г.):

7) используемые в предпринимательской деятельности жилища и другие объекты физических лиц, по которым налоговая база определяется в соответствии со статьей 406 настоящего Кодекса и исчисление налога производится налоговыми органами в соответствии со статьей 409 настоящего Кодекса.

Статья 397. Налоговая база

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16 ноября 2015 г. № 403-V, Законом РК от 3 декабря 2015 г.. № 432-V (введены в действие с 1 января 2016 г.):

4. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налоговой базой по объектам налогообложения индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, является совокупность затрат на их приобретение, производство, строительство, монтаж, установку, а также затрат на реконструкцию и модернизацию.

При отсутствии первичных документов, подтверждающих затраты на приобретение, производство, строительство, монтаж, установку, реконструкцию и модернизацию, а также по объектам налогообложения, полученным по сделкам, цена (стоимость) которых неизвестна, либо безвозмездно, в том числе в виде дарения, наследования, пожертвования, благотворительной помощи, налоговой базой является рыночная стоимость:

1) объекта налогообложения на дату возникновения права собственности на данный актив;

2) объекта налогообложения плательщиков, указанных в пункте 7 статьи 395настоящего Кодекса, на дату признания плательщиком по таким объектам.

При этом рыночная стоимость определяется в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.

Статья 398. Налоговые ставки

2. Налог на имущество по ставке 0,5 процента к налоговой базе исчисляют следующие плательщики:

Пункт 2 дополнен подпунктом 9 в соответствии с Законом РК от 3 декабря 2015 г..№ 432-V (введено в действие с 1 января 2016 г.):

9) юридические лица по взлетно-посадочным полосам на аэродромах и терминалам аэропортов, за исключением взлетно-посадочных полос на аэродромах и терминалов аэропортов городов Алматы и Астаны.

Статья дополнена пунктом 9 в соответствии с Законом РК от 27 апреля 2015 г. № 311-V (введено в действие с 1 января 2016 г.):

9. Юридические лица, определенные в перечне, утвержденном государственным уполномоченным органом по государственному планированию, исчисляют налог по ставкам, установленным статьей 408 настоящего Кодекса, по объектам налогообложения, предоставленным в рамках реализации отраслевой программы развития регионов по договорам долгосрочной аренды жилища физическому лицу, являющемуся участником такой программы.

Статья 399. Порядок исчисления и уплаты налога

Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 27 апреля 2015 г. № 311-V (введено в действие с 1 января 2016 г.):

1-1. Лица, определенные в пункте 9 статьи 398 настоящего Кодекса, исчисляют сумму налога путем применения ставок, установленных статьей 408 настоящего Кодекса, к налоговой базе, определяемой отдельно по каждому объекту в соответствии:

с пунктом 1 статьи 397 настоящего Кодекса - в случае предоставления объектов обложения в аренду физическим лицам по договору долгосрочной аренды жилищабез права выкупа;

с пунктом 1-1 статьи 397 настоящего Кодекса - в случае предоставления объектов обложения в аренду физическим лицам по договору долгосрочной аренды жилища с правом выкупа.

Статья дополнена пунктом 9 в соответствии с Законом РК от 03.12.15 г. № 432-V (введено в действие с 1 января 2016 г.)

9. Для лица, являющегося плательщиком налога на основании п.п 2) п.7 ст.395настоящего Кодекса, сумма налога исчисляется в случае передачи прав на незарегистрированный объект налогообложения:

1) для передающей стороны - за период с первого числа месяца фактического владения и (или) использования (эксплуатации) такого объекта налогообложения до первого числа месяца, в котором передан такой объект на основании акта приема передачи или иного документа;

2) для приобретающей стороны - за период с первого числа месяца, в котором передан такой объект на основании акта приема-передачи или иного документа.

Налог на транспорт

Изменения с 01.01.2017 года

В целях исключения обложения специальных автомобилей, классифицируемых в соответствии с Классификатором основных фондов в качестве зданий, пункт 2 статьи 366 Налогового кодекса дополнен подпунктом 4), в соответствии с которым с 1 января 2017 года не будут рассматриваться в качестве объектов налогообложения налогом на транспортные средства специальные автомобили, являющиеся объектом обложения налогом на имущество.

Хочу остановиться на часто задаваемых вопросах по налогу на транспорт.

1. Владелец транспортного средства с объемом двигателя свыше 4000 куб. см. ранее имел льготу. Но, после 2014 года по транспортному средству произведены регистрационные действия (установка газобалонного оборудования, утеря (замена) техпаспорта, смена госномеров и т.д.) при этом, владелец авто и само авто не менялись.

Налог исчисляется по повышенным ставкам (с учетом требований п.5 ст.365 Налогового кодекса).

2. На лицевом счете налогоплательщика имеется недоимка по транспортному средству. При этом, авто продано по доверенности ранее и имеется Решение суда о признании сделки купли-продажи автомашины действительной.

Налог исчисляется, если в решении суда не прописаны конкретно, на кого возлагаются налоговые обязательства.

3. Относительно изъятия транспортных средств в пользу государства или третьих лиц, по судебным приговорам. Приговором суда гражданин признан виновным в совершении преступления, а транспортное средство конфисковано в счет государства, но с учета в уполномоченных органах не снято.

Налоговое обязательство не прекращается до момента снятия с учета.

4. С 2014 года в связи с изменениями в Налоговом кодексе произведено исчисление сумм налога на транспортные средства ФЛ на лицевые счета налогоплательщиков с 2010 года, и в настоящее время предъявляются требования к налогоплательщикам по погашению сумм недоимки с 2010 года.

Исчисление производится с учетом норм п. 2 ст. 46 Налогового кодекса с 2010 года и не применяется исковая давность.

5. С 2016 года в статье 369 Налогового кодекса уплата налога на ТС физическими лицами производится по месту жительства. При этом, п. 4 Правил гос. регистрации и учета отдельных видов транспортных средств, утвержденных Приказом Министра внутренних дел РК от 2 декабря 2014 года № 862 установлено, что транспортные средства регистрируются за физическими лицами по месту их постоянной регистрации места жительства. и изменения в единую информационную систему государственной регистрации транспортных средств и свидетельство о регистрации транспортного средства (далее - СРТС) производится только в случаях изменения места жительства владельца ТС.

Налог исчисляется по месту жительства.