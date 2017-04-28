Порядок принятия предварительного решения по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС

Товары при их таможенном декларировании подлежат классификации по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). ТН ВЭД применяется для осуществления мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической деятельности, ведения таможенной статистики.

Согласно статье 78 Таможенного кодекса Республики Казахстан под классификацией товаров понимается поэтапное отнесение рассматриваемых товаров к конкретным товарным позициям, субпозициям и подсубпозициям ТН ВЭД.

Классификация товаров осуществляется исходя из основных критериев:

1) функция, которую товар выполняет;

2) материал, из которого сделан товар.

При этом соблюдается принцип однозначного отнесения товаров с учетом степени их обработки к товарным подсубпозициям на основе применения основных правил интерпретации (ОПИ) ТН ВЭД и примечаний к разделам, группам (в том числе примечаний к товарным позициям, субпозициям), а также дополнительных примечаний, которые разъясняют специфические классификационные вопросы.

Проверку правильности классификации товаров осуществляют таможенные органы. В случае выявления неверной классификации товаров, таможенный орган самостоятельно осуществляет классификацию товаров и принимает решение по классификации.

Также таможенные органы принимают предварительные решения по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. Порядок принятия предварительного решения по классификации товаров по ТН ВЭД определяется статьями 53-57 Таможенного Кодекса Таможенного Союза и статьями 79-87 Таможенного кодекса Республики Казахстан. Предварительное решение принимается уполномоченным органом в сфере таможенного дела или территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере таможенного дела на основании заявления лица (участника внешнеэкономической деятельности - УВЭД), поданного в письменном виде или в виде электронного документа.

Предварительное решение относится к категории платных государственных услуг. За выдачу предварительного решения взимается таможенный сбор по ставке, утверждённой Постановлением Правительства РК от 21 января 2011 года № 24, с учётом внесённых в него изменений Постановлением Правительства РК от 13 февраля 2017 года № 56, и составляет 29 тысяч тенге. Уплата сбора осуществляется до или в день подачи в органы государственных доходов заявления о принятии предварительного решения.

Предварительное решение принимается на каждое наименование товара, включающее определенную марку, модель, артикул и модификацию. Форма предварительного решения определяется решением Комиссии таможенного союза.

Заявление о принятии предварительного решения по классификации товаров должно содержать полное коммерческое наименование, фирменное наименование, основные технические, коммерческие характеристики товаров и иную информацию, позволяющую однозначно классифицировать товары. При необходимости представляются фотографии, рисунки, чертежи, паспорта изделий, пробы и образцы товаров и другие документы для принятия этого предварительного решения, заверенные печатью заявителя (при её наличии). Если представленные заявителем сведения недостаточны для принятия предварительного решения, таможенный орган уведомляет заявителя о необходимости предоставления дополнительной информации в течение десяти календарных дней со дня подачи в таможенный орган заявления о принятии предварительного решения. Дополнительная информация должна быть предоставлена в течение тридцати календарных дней со дня письменного уведомления заявителя. Если информация не предоставлена в установленный срок, заявление о принятии предварительного решения отклоняется.

Предварительное решение принимается в течение двадцати календарных дней со дня регистрации заявления о принятии предварительного решения.

В случае уведомления заявителя таможенным органом о необходимости предоставления дополнительной информации течение срока, отведённого для выдачи предварительного решения, приостанавливается и возобновляется со дня получения последнего документа, содержащего запрашиваемые сведения.

Предварительное решение действует в течение трех лет со дня его принятия, если оно не изменено, не отозвано либо его действие не прекращено.