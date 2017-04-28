У воспитателя детского сада в пригороде Алматы обнаружили туберкулез

Женщина работала с малышами в течение полутора лет, но когда именно появился недуг, никто не знает.

Шокирующий случай произошёл в детском саду в пригороде Алматы. У воспитательницы младшей группы обнаружили туберкулёз, сообщает телеканала Астана





Женщина работала с малышами в течение полутора лет, но когда именно появился недуг, никто не знает. Взволнованные родители в срочном порядке забрали детей.





Руководство детсада рассказало, что подозрений больная воспитательница не вызывала. Об опасном заболевании воспитателя детского сада «Сункар», что в Илийском районе Алматинской области, до сегодняшнего дня не знал ни медперсонал, ни руководство учреждения. Родители говорят, что о диагнозе сообщили из местной поликлиники, когда воспитательница обратилась туда за лечением. Папы и мамы утверждают, что женщина долгое время приходила на работу с кашлем, но продолжала работать с детьми.





Директор детского сада старается успокоить взволнованных. Говорит, что воспитатель уволилась с работы в начале этого месяца. До этого состояние ее здоровья не вызывало подозрений. В доказательство своих слов руководитель учреждения показывает санитарную книжку бывшего сотрудника.

местной поликлинике пока не могут сказать, какая именно форма заболевания. Это станет известно только после результатов полного обследования. Детский сад и все службы были оповещены уже после первичного диагноза, обследование в срочном порядке прошли и все сотрудники дошкольного учреждения. Как сообщили в поликлинике, по результатам обследования ни у кого из персонала детского сада туберкулез не обнаружен. Сегодня же медики планируют проверить состояние здоровья всех детей, а также провести внеплановый скрининг сотрудников других детских садов в районе.





