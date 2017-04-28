Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В пятницу на большей территории Казахстана ожидаются дожди

28 апреля 2017, 06:00

Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на юге и юго-востоке возможен град.

С прохождением атмосферных разделов на большей части республики местами ожидается дождь, на юге и юго-востоке сильный, лишь на западе сохранится погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.

Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на юге и юго-востоке возможен град.

В Алматинской области местами усилится ветер 18-23 м/с, возможен град. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20, утром и днем в Жамбылской области порывы 25 м/с, в отдельных районах возможен град.

В Карагандинской, Кызылординской, ночью и утром в Акмолинской, днем в Мангыстауской области местами усилится ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Южно-Казахстанской области ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем 16°, облачно, дождь.

В Астане днем 14°, : переменная облачность.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Проза.ру

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...