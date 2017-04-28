В пятницу на большей территории Казахстана ожидаются дожди
28 апреля 2017, 06:00
Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на юге и юго-востоке возможен град.
С прохождением атмосферных разделов на большей части республики местами ожидается дождь, на юге и юго-востоке сильный, лишь на западе сохранится погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.
Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на юге и юго-востоке возможен град.
В Алматинской области местами усилится ветер 18-23 м/с, возможен град. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20, утром и днем в Жамбылской области порывы 25 м/с, в отдельных районах возможен град.
В Карагандинской, Кызылординской, ночью и утром в Акмолинской, днем в Мангыстауской области местами усилится ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.
В Северо-Казахстанской местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области ночью и утром местами ожидается туман.
В Южно-Казахстанской области ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки.
На юго-востоке Карагандинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы днем 16°, облачно, дождь.
В Астане днем 14°, : переменная облачность.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Проза.ру
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