В пятницу на большей территории Казахстана ожидаются дожди

Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на юге и юго-востоке возможен град.

, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет. С прохождением атмосферных разделов на большей части республики местами ожидается дождь, на юге и юго-востоке сильный, лишь на западе сохранится погода без осадков





Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на юге и юго-востоке возможен град.





В Алматинской области местами усилится ветер 18-23 м/с, возможен град. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20, утром и днем в Жамбылской области порывы 25 м/с, в отдельных районах возможен град.





В Карагандинской, Кызылординской, ночью и утром в Акмолинской, днем в Мангыстауской области местами усилится ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.





В Северо-Казахстанской местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области ночью и утром местами ожидается туман.





В Южно-Казахстанской области ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки.





На юго-востоке Карагандинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



