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52-летняя Алена Апина снялась в эротическом клипе

28 апреля 2017, 06:36

Апина в Инстаграме анонсировала свой новый клип лаконичной подписью: «Порно лайт».

52-летняя Алена Апина продолжает удивлять. Певица выпустила провокационное видео на новую композицию «Девушка Бонда», передает Woman.ru.

Клип наполнен откровенными постельными сценами с участием Алены и сексуального молодого мужчины.

Неудивительно, что видео сразу же вызвало бурную реакцию в Сети. Одни восхитились смелостью Алены, другие, наоборот, посчитали, что женщина ее возраста не должна участвовать в таких сценах.

Сама Апина в Инстаграме анонсировала свой новый клип лаконичной подписью: «Порно лайт».



Фото: скриншот

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