52-летняя Алена Апина снялась в эротическом клипе
28 апреля 2017, 06:36
Апина в Инстаграме анонсировала свой новый клип лаконичной подписью: «Порно лайт».
52-летняя Алена Апина продолжает удивлять. Певица выпустила провокационное видео на новую композицию «Девушка Бонда», передает Woman.ru.
Клип наполнен откровенными постельными сценами с участием Алены и сексуального молодого мужчины.
Неудивительно, что видео сразу же вызвало бурную реакцию в Сети. Одни восхитились смелостью Алены, другие, наоборот, посчитали, что женщина ее возраста не должна участвовать в таких сценах.
Сама Апина в Инстаграме анонсировала свой новый клип лаконичной подписью: «Порно лайт».
Фото: скриншот
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