"Сотрудница акимата" оскорбила потерпевших в ДТП и рассказала им о своей "крыше"

Автомашину Volkswagen с водителем и его спутницей задержали после сорокакилометрового преследования.





Совершив ДТП на выезде из Алматы, молодому человеку удавалось уходить от гнавшихся за ним очевидцев до самого Талгара. По дороге он стукнул еще две машины, владельцы которых присоединились к погоне на попутках.





Как только внедорожник нарушителя задержали, стали задавать вопросы и собирались вызывать полицию, а его спутница устроила скандал, при этом совершенно не стесняясь в выражениях.





Успокоить «воспитанную леди» удалось только прибывшим на место происшествия полицейским. Чем была вызвана агрессия девушки, непонятно. Ее как пассажира полицейские на медосвидетельствование не повезли. А вот молодой человек, сидевший за рулем, был тут же доставлен в наркологию.



