"Сотрудница акимата" оскорбила потерпевших в ДТП и рассказала им о своей "крыше"
28 апреля 2017, 07:38
Как только внедорожник нарушителя задержали, стали задавать вопросы и собирались вызывать полицию, а его спутница устроила скандал, при этом совершенно не стесняясь в выражениях.
Пассажир, ехавшая в машине виновника трех ДТП, представившись сотрудницей одного из районных акиматов Алматинской области, оскорбила потерпевших на национальной почве и рассказала о «крыше», сообщает patrul.kz.
Автомашину Volkswagen с водителем и его спутницей задержали после сорокакилометрового преследования.
Совершив ДТП на выезде из Алматы, молодому человеку удавалось уходить от гнавшихся за ним очевидцев до самого Талгара. По дороге он стукнул еще две машины, владельцы которых присоединились к погоне на попутках.
Как только внедорожник нарушителя задержали, стали задавать вопросы и собирались вызывать полицию, а его спутница устроила скандал, при этом совершенно не стесняясь в выражениях.
Успокоить «воспитанную леди» удалось только прибывшим на место происшествия полицейским. Чем была вызвана агрессия девушки, непонятно. Ее как пассажира полицейские на медосвидетельствование не повезли. А вот молодой человек, сидевший за рулем, был тут же доставлен в наркологию.
Экспертизу водитель прошел без проблем. Алкотестер показал 1.48 промилле алкоголя в организме, но расписываться в акте освидетельствования он не стал. Отказ от подписи был зафиксирован в присутствии понятых, машину нарушителя отправили на штрафную стоянку.
Уже во время оформления протокола, видя, что ситуация складывается наихудшим для него образом, молодой человек стал уверять инспекторов, что за рулем автомашины сидел не он, а девушка. И даже показания потерпевших и очевидцев так и не заставили его сказать правду.
-А лексус вы ударили?
-Нет, не я. Девушка за рулем была.
-Которая в акимате работает? - поинтересовался один из потерпевших.
-Да.
-Точно в акимате?
-Да.
Кстати, потерпевшие в этом ДТП и очевидцы событий позже передали журналистам patrul.kz. записи, сделанные на камеру мобильного телефона.
Девушка–пассажир, изначально устроившая скандал, уже спокойно и до крайности цинично рассуждала о госслужбе, своих доходах, современном обществе и «крышах», без которых, как она уверяла, устроиться в акимат сейчас просто невозможно.
-Мы предлагали альтернативный вариант. До суда дойдет, ничего не решится, -заявила девушка. – Я тоже ничего не дам. Такой у нас закон.
-Но ты же госслужащая, - попытался воззвать к совести один из потерпевших. - Тебе нельзя...
-Да мне пох…
-Тебя уволят. Тебе выговор будет…
-Ой, б…., как будто у меня других доходов нет. У каждого из нас есть «крыша». Вы все должны это понимать. Когда мы все помрем, мы все будем отвечать за свои поступки. А сейчас, когда есть крыша, нах.. это надо, - резюмировала леди.
К сожалению, авторы видео не смогли вспомнить точно, в каком из акиматов Алматинской области работает данная особа, сообщив, что вроде бы слышали о Талгарском районе. Но, думается, что после таких заявлений девушки было бы не плохо всем районным акимам посмотреть эту запись. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что среди их подчиненных такой сотрудницы нет.
Фото: patrul.kz
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