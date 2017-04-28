Пострадавшей от потопа девочке предприниматель из Алматы обещает купить дом
28 апреля 2017, 07:49
В данный момент семья Махаббат Ешимовой, как и другие пострадавшие от потопа, живут на съемной квартире.
Видеоролик с плачущей девочкой растрогал пользователей Интернета. Желание помочь школьнице, которая потеряла дом и учебники, выразили люди со всей страны, сообщает Диапазон.
10-летняя Махаббат Ешимова, чей дом в Актобе разрушен паводком, со слезами обратилась к властям. Добрые люди стали искать ее семью, чтобы помочь. Желающие помочь девочке обратились не только из Актобе, но и из других городов. О желании оказать помощь пострадавшей девочке в Фейсбуке заявили и политические фигуры, в том числе и оппозиционер Мухтар Аблязов. Иногда складывалось мнение, что многие используют эту ситуацию для своих личных целей. Но были и те, кто пообещал реальную помощь.
Заслуженная артистка Казахстана певица Меруерт Тусипбаева сообщила корреспонденту «Диапазона», что прилетит в Актобе 1 мая и даст бесплатный концерт в честь пострадавших от наводнения.
Известный алматинский предприниматель Кайрат Кудайберген решил построить или купить новый дом семье Махаббат.
– Планировали построить дом для пострадавшей девочки Махаббат, но потом решили долго не заставлять их ждать, а просто купить хороший двухэтажный дом, – делится планами предприниматель. – Мы приметили красивый большой дом площадью в 109 квадратов. Хотели его купить и подарить семье Махаббат. Завезли мебель, купили стиральную машину, телевизор и другую технику. Но акимат Актобе отказывается менять целевое назначение земельного участка и ссылается, что якобы дом находится близко к реке. Хотя дом на возвышенности и подальше от реки. Теперь ищем другой дом. Мы намерены довести дело до конца и подарить ребенку уютный дом.
В данный момент семья Махаббат Ешимовой, как и другие пострадавшие от потопа, живут на съемной квартире.
Фото: Диапазон
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856268-f0a4b6908befe582fffc8b71acadf9b5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...