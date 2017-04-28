Пострадавшей от потопа девочке предприниматель из Алматы обещает купить дом

В данный момент семья Махаббат Ешимовой, как и другие пострадавшие от потопа, живут на съемной квартире.

Видеоролик с плачущей девочкой растрогал пользователей Интернета. Желание помочь школьнице, которая потеряла дом и учебники, выразили люди со всей страны, сообщает Диапазон





10-летняя Махаббат Ешимова, чей дом в Актобе разрушен паводком, со слезами обратилась к властям. Добрые люди стали искать ее семью, чтобы помочь. Желающие помочь девочке обратились не только из Актобе, но и из других городов. О желании оказать помощь пострадавшей девочке в Фейсбуке заявили и политические фигуры, в том числе и оппозиционер Мухтар Аблязов. Иногда складывалось мнение, что многие используют эту ситуацию для своих личных целей. Но были и те, кто пообещал реальную помощь.





Заслуженная артистка Казахстана певица Меруерт Тусипбаева сообщила корреспонденту «Диапазона», что прилетит в Актобе 1 мая и даст бесплатный концерт в честь пострадавших от наводнения.





Известный алматин­ский предприниматель Кайрат Кудайберген решил построить или купить новый дом семье Махаббат.





– Планировали построить дом для пострадавшей девочки Махаббат, но потом решили долго не заставлять их ждать, а просто купить хороший двухэтажный дом, – делится планами предприниматель. – Мы приметили красивый большой дом площадью в 109 квадратов. Хотели его купить и подарить семье Махаббат. Завезли мебель, купили стиральную машину, телевизор и другую технику. Но акимат Актобе отказывается менять целевое назначение земельного участка и ссылается, что якобы дом находится близко к реке. Хотя дом на возвышенности и подальше от реки. Теперь ищем другой дом. Мы намерены довести дело до конца и подарить ребенку уютный дом.





В данный момент семья Махаббат Ешимовой, как и другие пострадавшие от потопа, живут на съемной квартире.



