Рэпер Джиган представил фанатам новорожденную дочку
28 апреля 2017, 08:11
У исполнителя и его жены подрастают еще две дочки: пятилетняя Ариела и двухлетняя Лея.
Джиган и его супруга Оксана Самойлова объявили о том, что стали родителями в третий раз. Об этом рэпер сообщил в социальных сетях, сообщает 7days.ru.
Вместе с новостью о прибавлении в семье он опубликовал первое фото своей новорожденной малышки. Пользователи Сети назвали опубликованный снимок одним из самых трогательных за всю историю его микроблога.
«Я в раю! Знакомьтесь, Майя! Моя третья дочка! С Богом!» — поделился счастливый папа.
Кстати, сегодня у Оксаны день рождения. Ей исполнилось 29 лет, с чем её поздравили поклонники, пожелав новорожденной малышке крепкого здоровья.
К слову, фанаты подозревают, что роды прошли накануне, но звездное семейство скрыло этот факт. На эту мысль их натолкнула публикация Леры Кудрявцевой, назвавшей Джигана многодетным отцом еще сутки назад. В её Инстаграме было опубликовано совместное с рэпером фото с празднования дня рождения модельера Игоря Гуляева. «Многодетный папа Джиган и офигенный артист!» — написала телеведущая.
Напомним, что у исполнителя и его жены подрастают еще две дочки: пятилетняя Ариела и двухлетняя Лея.
Фото: соцсети
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