Рэпер Джиган представил фанатам новорожденную дочку

У исполнителя и его жены подрастают еще две дочки: пятилетняя Ариела и двухлетняя Лея.

Джиган и его супруга Оксана Самойлова объявили о том, что стали родителями в третий раз. Об этом рэпер сообщил в социальных сетях, сообщает 7days.ru.





Вместе с новостью о прибавлении в семье он опубликовал первое фото своей новорожденной малышки. Пользователи Сети назвали опубликованный снимок одним из самых трогательных за всю историю его микроблога.





«Я в раю! Знакомьтесь, Майя! Моя третья дочка! С Богом!» — поделился счастливый папа.





Кстати, сегодня у Оксаны день рождения. Ей исполнилось 29 лет, с чем её поздравили поклонники, пожелав новорожденной малышке крепкого здоровья.





К слову, фанаты подозревают, что роды прошли накануне, но звездное семейство скрыло этот факт. На эту мысль их натолкнула публикация Леры Кудрявцевой, назвавшей Джигана многодетным отцом еще сутки назад. В её Инстаграме было опубликовано совместное с рэпером фото с празднования дня рождения модельера Игоря Гуляева. «Многодетный папа Джиган и офигенный артист!» — написала телеведущая.





Напомним, что у исполнителя и его жены подрастают еще две дочки: пятилетняя Ариела и двухлетняя Лея.





Фото: соцсети



