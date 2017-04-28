Новый клип группы "Ленинград" с обнаженной Светланой Ходченковой взорвал Сеть
28 апреля 2017, 08:23
Пикантные кадры не оставили фанатов равнодушными.
Новый клип группы "Ленинград" на композицию "Экстаз" собрал более полумиллиона просмотров спустя несколько часов после публикации на YouTube, сообщает РЕН ТВ.
Стоит отметить, что для нового клипа Сергея Шнурова разделась актриса Светлана Ходченкова. Пикантные кадры не оставили фанатов равнодушными.
Хронометраж клипа составил более 10 минут. Режиссером клипа стала Анна Парнас, которая уже выпустила вместе с музыкантами "Экспонат" и "В Питере - пить".
Фото: скриншот
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