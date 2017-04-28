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В Алматы проводятся работы по ликвидации последствий ЧС, вызванных обильными осадками

28 апреля 2017, 08:46

Задействовано порядка 50 человек, 20 ед. техники, 24 мотопомпы. Жертв и пострадавших нет.

На подтопленных улицах Алматы спасателями и местными исполнительными органами ведутся работы по откачке воды, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

"В Алматы 28 апреля 2017 года в 00-15 в результате обильных осадков в виде дождя зарегистрировано 60 случаев подтопления, из них 11 случаев подтопления частных жилых домов, 37 случаев подтопления дворовых территорий и 9 случаев подтоплений улиц, 3 объекта подтопления территории рынка «Азия», обрушение саманной времянки (Алатауский р-н), магазин «Алматы Оптика» (Алмалинский р-н), территория частного детского сада «Ботагоз»", - говорится в сообщении.

Силами ДЧС и Служба спасения города проводятся работы по откачке воды. Задействовано порядка 50 человек, 20 ед. техники, 24 мотопомпы. Жертв и пострадавших нет.

Фото: Казинформ

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