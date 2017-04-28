В Алматы проводятся работы по ликвидации последствий ЧС, вызванных обильными осадками
Задействовано порядка 50 человек, 20 ед. техники, 24 мотопомпы. Жертв и пострадавших нет.
За минувшую ночь в Алматы зарегистрировано 60 участков подтопления, вызванных обильными осадками, которые составили треть месячной нормы. Силами ДЧС г.Алматы, Службой спасения и коммунальными службами города продолжаются работы по откачке воды. Задействовано 369 человек, 55 единиц техники и 24 мотопомпы.
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