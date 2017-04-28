В Алматы многодетная мать подозревается в мошенничестве

Полицейские приступили к расследованию аферы на несколько миллионов тенге, связанной с оформлением липовых кредитов. Это, как выяснилось, лишь один из эпизодов, сообщает телеканал Алматы





История обмана, говорит Шолпан Акашева, началась со сдачи квартиры в аренду. Жильё алматинка предоставила Жанерке Уйсенбаевой с супругом и четырьмя детьми, но платить постояльцы впоследствии отказывались, а позже предложили вариант с оформлением займа в 2,5 миллиона тенге, якобы планируя расплатиться с долгами.





«Я поверила, пожалела, она жила у меня на квартире, я общалась с ней нормально. Но я никогда не подумала бы, что она такая мошенница», - сказала жительница города Шолпан Акашева.





Мошенницей Жанерке Уйсенбаеву называет еще одна алматинка. Гульнар Илькебаева уверяет, что женщина, дав расписку под именем Акерке Смаилова, взяла у неё 70 тысяч тенге. В дальнейшем обещала помочь с оформлением крупного кредита.





«Я ей поверила на слово, потому, что она поклялась своими детьми. Сказала, что они верующие и не обманут. Говорит, оформите заём в микрокредитной организации на неделю, затем я вам помогу оформить заём на большую сумму. Она меня заверила в том, что её подруга работает в банке, и что проблем не будет. Всего я ей отдала 70 тысяч, полученные в кредит. Теперь сама погашаю», - рассказала жительница Алматы Гульнар Илькебаева.





В Департаменте внутренних дел сообщили, что с заявлениями по фактам обмана и мошенничества к ним обратились 3 человека. В том числе, мужчина, которому подозреваемая должна полтора миллиона тенге. Но в ДВД пояснили, что уголовное дело возбуждено только по одному эпизоду - оформление «липового кредита». По остальным случаям потерпевшим придётся обратиться в гражданский суд.





«В эпизоде, где женщина приобрела без ведома, так называемой жертвы, на её имя кредит, там присутствует состав уголовного правонарушения, в частности, преступление в виде мошенничества. Досудебное расследование продолжается, оно все это время находилось в производстве следственного отдела УВД Алмалинского района. Делать какие-либо выводы поспешно. Процессуальные сроки по делу не нарушены», - сказала официальный представитель ДВД Салтанат Азирбек.

Пока задерживать Жанерке Уйсенбаеву полицейские не будут. Нет санкции суда, но если обвинения потерпевших подтвердятся, то женщине светит реальный тюремный срок. По данным МВД мошенничество в криминальном рейтинге страны занимает второе место.



