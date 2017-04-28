Берега Кубы заполонили миллионы крабов
28 апреля 2017, 09:14
Множество из них давят проезжающие по дорогам машины или съедают птицы.
На берег бухты Кочинос (Куба) вышли миллионы крабов. Видеозапись с ракообразными опубликовали 25 апреля на YouTube-канале Reuters, передает Лента.ру.
Как сообщается, большое количество животных выходит на берег ежегодно для размножения. Множество из них давят проезжающие по дорогам машины или съедают птицы.
Фото: telegraf.com.ua
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