Опубликован проект латинского алфавита для украинского языка

В сети опубликовали проект латинской графики для украинского языка. Новый алфавит предложил портал «На часi» , передает , передает Лента.ру





Проект называется «Манифест украинской латиницы». Редакция портала отмечает, что желает подать пример использования латиницы и призывает коллег из других медиа присоединиться к инициативе. После тестирования ресурс намерен опубликовать образцы графики в открытом доступе. В пояснении подчеркивается, что унифицированный алфавит поможет легче освоить английский язык.





«Образовательная литература (особенно в сфере гуманитарных наук) потребует ревизии, быстрее обновится с запуском нового алфавита на общегосударственном уровне», — объясняют авторы.













В январе киевский журналист Станислав Речинский высказал мнение, что украинский алфавит следует перевести с кириллицы на латиницу для сближения страны с Евросоюзом и разрыва связей с Россией. «Чем дальше от РФ — тем лучше. Это поколение должно оставить потомкам границу, жесткий визовый режим, "китайскую стену" и сильнейший заряд ненависти к московитам как носителям антиукраинской идеологии. Ненависть, скажете вы, — это плохо. Нет, это хорошо», — отметил Речинский.





Он выразил мнение, что Украина сможет легко обойтись без культурных, социально-экономических связей с Россией. Запись в социальной сети с этим предложением журналист сделал на русском языке.



