Женщина ранила ножом своего сожителя за то, что он не поздравил её с днём рождения

В Усть-Каменогорске семейная ссора вспыхнула из-за того, что мужчина не поздравил свою сожительницу с днём рождения. В пылу скандала женщина схватила нож и нанесла благоверному тяжелое ранение. Подробности приводятся в материалах суда № 2 областного центра, сообщает корреспондент сообщает корреспондент YK-news.kz





32-летняя А. в день своего рождения вернулась домой под утро. Несмотря на то, что было лишь пять утра, она успела крепко отметить именины. Дома спал ее сожитель. Накануне А. застала его пьяным, крепко обиделась и вместе со своей сестрой ушла гулять по увеселительным заведениям.





А. растормошила мужчину и предъявила ему претензии по поводу того, что он не поздравил ее с праздником. Это переросло в пламенную ссору. В ходе скандала сожитель не сдержался и влепил А. несколько пощечин. В порыве ярости женщина схватила кухонный нож и ударила мужа в живот. Опомнившись, она перепугалась, побежала к соседке и от нее вызвала "скорую". Пока врачи добирались до потерпевшего, женщина оказывала ему первую помощь.





Пострадавшему провели операцию. В суде он сказал, что уже примирился с возлюбленной и просил не наказывать ее строго.





Суд № 2 Усть-Каменогорска приговорил женщину к трем годам ограничения свободы.



