Назарбаев призвал южно-казахстанцев активнее развивать новые точки роста

Президент РК Нурсултан Назарбаев провел сегодня встречу с общественностью Южно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Акорды.

Открывая встречу, глава государства отметил уникальные исторические и культурные характеристики региона.

⁃ Южный Казахстан - это край, сохранивший устои казахской земли. Это земля святых, земля с богатыми культурными традициями, где оставили свое наследие Ходжа Ахмед Яссави и аль-Фараби. Сейчас в этом регионе проживает 16% всего населения страны, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что историю южных регионов можно вполне обоснованно назвать историей всего Казахстана.

⁃ Только в Южно-Казахстанской области расположено свыше 800 историко-культурных памятников. Большинство отечественных всемирно известных экспонатов находится здесь. Города Туркестан, Отрар, Сайрам, Сауран, мавзолеи Ходжи Ахмеда Ясави, Арыстан баб являются нашей национальной гордостью. Здесь наименование каждой возвышенности и предгорья, рек и озер - это история. Мартобе, Култобе, Ордабасы - это священные символы казахского единства и сплоченности, оказавшие влияние на сохранение нашего народа. Необходимо, чтобы все это осталось в сознании последующих поколений. Молодежи следует прививать чувство патриотизма, любви к Отчизне, родному краю, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В ходе встречи глава государства выделил ряд проблемных вопросов развития области.

⁃ Регион до сих пор остается дотационным. В структуре бюджета области собственные доходы по итогам прошлого года составляют всего одну пятую часть, поступления из республиканского бюджета превысили 80%. Не принимаются меры по снижению нагрузки на республиканский бюджет и увеличению доли собственных доходов, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость оказания помощи бизнесу на постоянной основе.

⁃ В Послании этого года я поручил разработать меры, направленные на улучшение бизнес-среды. Необходимо разрешить вопросы, связанные с длительностью сроков рассмотрения разрешительных документов о выделении дополнительного земельного участка, продления аренды, изменения цели его использования. Необходимо все эти процедуры сделать прозрачными, не допускать случаев волокиты и бумаготворчества. Развитие предпринимательства и сохранение финансовой стабильности должно стать значимым механизмом в деле самообеспечения региона, - сказал глава государства.

Наряду с этим, Президент Казахстана указал на необходимость принятия системных мер по привлечению инвестиций.

⁃ По итогам 2016 года допущено снижение общего объема инвестиций. А регион имеет все предпосылки для развития сельского хозяйства, туризма, перерабатывающей промышленности. В моей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» я поручил разработать проект «Духовные святыни Казахстана», в реализации которого мы должны опираться на культурное и историческое наследие Казахстана, - подытожил Нурсултан Назарбаев.

Отдельно Президент Казахстана остановился на важности развития туристического потенциала региона.

⁃ Южно-Казахстанская область обладает огромным туристическим потенциалом с неповторимой первозданной природой и крупными культурно-историческими ценностями. Поэтому необходимо создать высокоэффективную и конкурентоспособную туристическую инфраструктуру, - обратился к присутствующим глава государства.

Президент Казахстана указал на необходимость принятия принципиальных мер для улучшения обеспечения занятости населения, в частности, молодых людей, окончивших образовательные учреждения.

⁃ Не всегда важно закончить престижный вуз, важно получить специальность, востребованную на рынке труда. Особенно это актуально в эпоху информационных технологий, цифровизации и компьютеризации производства. В недалеком будущем 50% имеющихся сейчас профессий не будут востребованы. Поэтому нужно всегда идти в ногу со временем, - отметил Нурсултан Назарбаев.

При этом Президент Казахстана напомнил о действующей в стране программе переселения из трудоизбыточных регионов.

⁃ Программа работает и у вас в области. Я знаю, что вы трудолюбивые люди, и переезжая в северные и восточные регионы, вы вносите свой посильный вклад в развитие и в будущее нашей страны. Надо продолжить работу в этом направлении. Поручаю акиму области совместно с Правительством принять меры по организации работы в части повышения занятости населения и его переселению, - сказал глава государства.

Президент Казахстана отметил, что в области формируются строительный, фармацевтический и транспортно-логистические кластеры, развиваются предприятия легкой промышленности.

⁃ Учитывая специфику региона, в условиях Третьей модернизации, необходимо развивать также переработку сельскохозяйственной продукции, экспортные производства обрабатывающей промышленности. Нужно развивать новые точки роста - якорные проекты, и прежде всего, в областном центре, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, глава государства обозначил важность реализации потенциала сельскохозяйственной отрасли региона.

⁃ Сегодня мы ознакомились с производством области, известным на весь Казахстан. Однако необходимо в полной мере использовать возможности программы развития агропромышленного комплекса. Главные направления - повышение урожайности сельскохозяйственной продукции, поддержка отечественных производителей, применение современной агротехники, - сказал Президент Казахстана.

В свою очередь, южно-казахстанцы выразили полную поддержку положений опубликованной статьи главы государства «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» и поблагодарили Нурсултана Назарбаева за чуткое внимание к региону.

Также в рамках встречи аким Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаев доложил о социально-экономической ситуации в области и перспективах ее развития.