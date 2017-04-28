Экс-главу облспорта ЗКО приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы

Тимура Шаяхметова приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима,

Как сообщила судья Варвара Дмитриенко, вина Тимура Шаяхметова была полностью доказана, а гражданский иск в размере 1,4 млн тенге был им погашен.

- Суд признал Шаяхметова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 362 ч. 4 п. 3 УК РК - "Превышение должностных полномочий" и назначил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственных учреждениях, - зачитала приговор Варвара Дмитриенко.





Стоит отметить, что на одном из процессов Тимур Шаяхметов заявил, что готов заключить с прокурором процессуальное соглашение, однако в итоге стороны не сошлись во мнениях о мере наказания. Кроме того, на прениях сторон прокурор переквалифицировал обвинение со статей "Получение взятки" и "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества" на 362 ч. 4 - "Превышение должностных полномочий".





Напомним, бывшего главу облспорта ЗКО Тимура Шаяхметова 14 декабря 2016 года задержали сотрудники антикоррупционной службы. Как выяснилось уже в суде, Тимур Шаяхметов через бывшего руководителя отдела управления спорта Акжана Ишановасобирал деньги с директоров всех спортшкол области и старших тренеров, якобы для сдачи годового отчета в Астане. Удалось собрать около 2 млн тенге, которые были отданы Шаяхметову.