«Алматинские тепловые сети» заработали 95,8 млн тенге при неправильном начислении пени

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по городу Алматы в ходе внеплановой проверки в отношении ТОО «Алматинские тепловые сети» выявлено неправомерное начисление неустойки (пени), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

Так, при расчете неустойки применялась недействующая ставка рефинансирования, установленная Национальным Банком РК.

Данное нарушение способствовало необоснованному получению дохода в размере 95,8 млн. тенге. Товарищество привлечено к административной ответственности с наложением административного штрафа в размере 6,2 млн. тенге. Департаментом вынесено предписание о возврате денежных средств потребителям.

На сегодняшний день предписание исполнено, денежные средства возвращены потребителям путем произведения перерасчета, - сообщает главный специалист отдела регулирования естественных монополий и цен Департамента Ержан Жанат.