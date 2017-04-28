Трамп хочет от Южной Кореи миллиард долларов за систему THAAD

Он также отметил, что также хочет пересмотреть или избавиться от "ужасного" торгового соглашения с Сеулом.





Ранее командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.





Оборудование для новейшей американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD в среду утром доставили на место размещения системы в Южной Корее, сообщило ранее агентство Ренхап. Ожидается, что в мае размещение системы должно быть завершено.