Трамп хочет от Южной Кореи миллиард долларов за систему THAAD
28 апреля 2017, 09:58
Он также отметил, что также хочет пересмотреть или избавиться от "ужасного" торгового соглашения с Сеулом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Южная Корея заплатила один миллиард долларов за систему противоракетной обороны THAAD, сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что также хочет пересмотреть или избавиться от "ужасного" торгового соглашения с Сеулом.
Ранее командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.
Оборудование для новейшей американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD в среду утром доставили на место размещения системы в Южной Корее, сообщило ранее агентство Ренхап. Ожидается, что в мае размещение системы должно быть завершено.
По сообщениям южнокорейских СМИ, батарея THAAD в Южной Корее будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков, хотя официальных данных пока опубликовано не было. Батарея также будет оснащена противоракетным радаром TPY-2 TM. Радиус действия таких противоракет, как утверждается, не превышает 200 километров.
США объясняют размещение системы THAAD в Южной Корее ракетной угрозой со стороны КНДР. Эти действия уже вызвали серьезную обеспокоенность Китая и России.
Фото: © AP Photo / U.S. Force Korea
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