Детский сад, трасса и дачные массивы подверглись подтоплению в Алматинской области

27 апреля в результате сильного дождя произошло увеличение уровня воды в русле реки Кырыкауылды, находящейся в одноименном селе Карасайского района Алматинской области. В результате произошло подтопление дачных участков в с. Кырыкауылды, ПКСТ «Аксай-19», «Торпеда», «Труд», «Полет», а так же 23 км трассы областного значения «Алматы-Жандосова», передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.





На месте подтопления работает оперативная группа ДЧС региона, сотрудники ОЧС Карасайского района - 4 человека 1 ед. техники, Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС - 20 человек, 3 ед. техники, Оперативно-спасательного отряда ДЧС - 32 человека, 3 ед. техники, 4 плавательных средств, местных исполнительных органов – 31 человек, 5 единиц техники, из них 3 ед. трактора, 6 человек и 2 техники Ушконырригация, 2 бригады скорой службы ЦРБ Карасайского района, РОВД Карасайского района - 8 человек и 2 ед. техники.





В ДЧС Алматинской области создан оперативный штаб во главе с начальником полковником гражданской защиты Байсариевым Д.Е.





Проводится работа по расчистке и углублению русла реки Кыргауылды, сотрудниками РУВД оцеплен с двух сторон участок трассы Алматы-Жандосова, расчищен мост на трассе, где проходит река Кыргауылды. Пропускная способность реки 2,8 куб.м, по факту - 4 куб. м.





В данный момент произошло подтопление на 151 дачных участках, так же произошло подтопление детского сада ЧУ «Детский центр Бота» на 50 детей, расположенного по адресу: ПКСТ «Аксай-19» ул. Яблочная № 18.





Спасателями эвакуировано 2 человека. Для эвакуации людей подготовлено 50 мест в КГУ «Средняя школа им. Ушинского» села Кыргауылды, 2 автобуса, однако жители отказались от эвакуации.









28 апреля в 7.00 на месте созданы три группы по трем направлениям для обхода дачных дворов.





Жертв и пострадавших нет.





Информация о прорыве дамбы опровергается.



