Нурсултан Назарбаев назначил выборы в Сенат

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил выборы депутатов Сената Парлмента на 28 июня 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент в соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 69 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан», в связи с истечением конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, избранных в августе 2011 года, постановил:

1. Назначить на 28 июня 2017 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны и Алматы, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

Сенат Парламента РК— верхняя палата Парламента государства. 15 депутатов Сената назначаются Президентом Республики Казахстан. 32 сенатора избираются на собрании депутатов маслихатов, по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы.