В Астана ЭКСПО-2017 прошло совещание с акимами регионов

Наша задача – за полтора месяца до начала ЭКСПО-2017 совместно приложить усилия для того, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне - А. Есимов.

В офисе ЭКСПО-2017 состоялось совещание по вопросам взаимодействия с регионами по продвижению Международной специализированной Выставки с участием Председателя Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова, акимов Астаны, Алматы и областей , сообщает Zakon.kz









Главы областей подробно ознакомились с объектами выставки, контентом павильонов, билетной программой и ее условиями, а также деловой и культурно-развлекательной программой ЭКСПО-2017.





Ахметжан Есимов напомнил участникам совещания, что ЭКСПО-2017 – это проект главы государства и со стороны акиматов важно доносить идею ЭКСПО-2017 до населения и разъяснять эффект для экономики страны от ее проведения.





«На прошлой неделе было совещание под председательством Президента Казахстана, на котором он дал высокую оценку степени готовности к выставке. Теперь наша задача – за полтора месяца до начала ЭКСПО-2017 совместно приложить усилия для того, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне» - отметил А. Есимов.









Сейчас почти все страны - участницы приступили к наполнению своих павильонов. Идет активное продвижение выставки в регионах и за рубежом. В связи с этим глава Нацкомпании отметил, что на местах необходимо продвигать предстоящее уникальное событие исключительно пропагандистскими методами.