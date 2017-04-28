В Астана ЭКСПО-2017 прошло совещание с акимами регионов
28 апреля 2017, 10:03
Наша задача – за полтора месяца до начала ЭКСПО-2017 совместно приложить усилия для того, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне - А. Есимов.
В офисе ЭКСПО-2017 состоялось совещание по вопросам взаимодействия с регионами по продвижению Международной специализированной Выставки с участием Председателя Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова, акимов Астаны, Алматы и областей, сообщает Zakon.kz
Главы областей подробно ознакомились с объектами выставки, контентом павильонов, билетной программой и ее условиями, а также деловой и культурно-развлекательной программой ЭКСПО-2017.
Ахметжан Есимов напомнил участникам совещания, что ЭКСПО-2017 – это проект главы государства и со стороны акиматов важно доносить идею ЭКСПО-2017 до населения и разъяснять эффект для экономики страны от ее проведения.
«На прошлой неделе было совещание под председательством Президента Казахстана, на котором он дал высокую оценку степени готовности к выставке. Теперь наша задача – за полтора месяца до начала ЭКСПО-2017 совместно приложить усилия для того, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне» - отметил А. Есимов.
Сейчас почти все страны - участницы приступили к наполнению своих павильонов. Идет активное продвижение выставки в регионах и за рубежом. В связи с этим глава Нацкомпании отметил, что на местах необходимо продвигать предстоящее уникальное событие исключительно пропагандистскими методами.
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