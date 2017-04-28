ЮКО должна стать лидирующим регионом за счет развития предпринимательства

Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей поездки в Южный Казахстан ознакомился с работой ТОО «DALA-FRUIT.KZ» в Сайрамском районе, которое занимается выращиванием и хранением яблок с применением высоких технологий. Компания, применяющая мировой опыт в садоводстве в год выращивают 8-10 тысяч тонн плодов яблок, сообщает пресс-служба акима области.

- Ещё 10-15 лет назад было трудно представить, что мы сможем самостоятельно производить такую разнообразную продукцию. Сейчас это уже реальность, - сказал Президент Казахстана, отметив о необходимости превратить ЮКО в лидирующий регион за счет развития предпринимательства.

В завершение Глава государства пожелал присутствующим благополучия и достижения высоких производственных показателей.

Стоит отметить, что в запущенном ТОО «DALA-FRUIT.KZ» в рамках программы индустриально-инновационного развития первоначально работало 83 человека, за прошедшие три года работы число работников компании выросло до 277 человек.

Общий объем сада ТОО «DALA-FRUIT.KZ» составляет 106,5 гектар, посажено 215 тысяч плодовых деревьев. Здесь можно встретить иностранные сорта яблок «Гренни», «Смит», «Фуджи», «Голден -делишес», «Гала», «Айдеред», сливы и вишни «Стенлей». Здесь на 1 гектар земли посажены 2500 саженцев деревьев. Сад, оснащенный современной техникой, работает через систему капельного орошения.

Известно, что в Южном Казахстане ведутся активные работы по развитию интенсивного садоводства. В целом, площадь плодово-ягодных деревьев составляет 19,5 тыс. га, из них 2 тыс. га относятся к интенсивным садам. В этом году аграрии региона посадив на территории 1,5 тыс. га саженцы, планируют довести общий объем интенсивных садов до 3,5 ыс. га.

В целом, отрасль сельского хозяйства - основное направление экономики Южно-Казахстанской области. За январь - июнь текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства составив 64,4 млрд тенге, увеличился на 7,9 млр.тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, доля ЮКО в сельском хозяйстве по республике составив 18,2%, расположился на первом месте.