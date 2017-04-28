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В Томске девятилетний мальчик остался жив, прыгнув из горящей квартиры на 7-м этаже

28 апреля 2017, 10:22

Мальчика госпитализировали в с ушибами средней степени тяжести.

В Томске девятилетний мальчик выпрыгнул с балкона горящей квартиры на седьмом этаже и остался жив, сообщает НТВ.ru.


Мальчика спасли очевидцы пожара. Они растянули под балконом рекламный баннер, на который и спрыгнул ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. После этого его передали медикам. Сообщается, что в это время мальчик находился в сознании.

В пресс-службе департамента здравоохранения Томской области уточнили, что мальчика госпитализировали в с ушибами средней степени тяжести, передает «Интерфакс».

Пожар в квартире потушен. Причины инцидента выясняются.

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