В Томске девятилетний мальчик остался жив, прыгнув из горящей квартиры на 7-м этаже

В Томске девятилетний мальчик выпрыгнул с балкона горящей квартиры на седьмом этаже и остался жив, сообщает НТВ.ru









Мальчика спасли очевидцы пожара. Они растянули под балконом рекламный баннер, на который и спрыгнул ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. После этого его передали медикам. Сообщается, что в это время мальчик находился в сознании.



