В АО «Эмбамунайгаз» избран новый руководитель

Решением Совета Директоров ЭМГ, председателем Правления Компании с 24 апреля 2017 года избран Ануар Еркинович Жаксыбеков.

Ануар Еркинович по специальности геолог, возглавлял департамент геологии АО НК «КазМунайГаз» и очень хорошо владеет своей профессией. Назначение геолога на должность руководителя Компании связано прежде всего с тем, что основополагающим направлением для ЭМГ в настоящее время является - укрепление ресурсной базы за счет геологоразведочных работ и приобретения новых активов. Другие стратегические направления для развития Компании - сохранение плановых показателей добычи и ее наращивание, а также социальная стабильность в коллективе и на объектах ЭМГ в Атырауской области, - заявил в ходе представления коллективу Компании генеральный директор АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Курмангазы Орынгазиевич Исказиев.

Жаксыбеков Ануар Еркинович - до последнего назначения занимал должность заместителя генерального директора по новым проектам и технологиям ЭМГ. Ранее работал директором департамента геологии и геофизики блока разведки и добычи АО НК «КазМунайГаз», менеджером по геологоразведке от АО НК «КазМунайГаз» в ТОО «Н Оперейтинг Компани», заместителем генерального директора по геологии и разработке АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», заместителем генерального директора по перспективным проектам и операционной деятельности ФЧКОО «Кашаган Б.В.».