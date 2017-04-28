Что творится за дверями закрытых клиник по «лечению» гомосексуалистов

«Несколько лет назад от своего друга я услышала о закрытых клиниках, в которых гомосексуалистов насильно приучают к общепринятому половому поведению, — рассказывает эквадорский фотограф Паола Паредес о своем проекте Until You Change («Пока ты не изменишься»). — Подобные заведения существуют не только в Эквадоре, но и в других южноамериканских странах и даже в Европе».





Паола в течение полугода брала интервью у бывших пациенток таких клиник, а также смогла побывать в одной из них. То, что она там увидела, вызвало оторопь и неподдельный ужас. На фотографиях, сделанных для фотопроекта, — профессиональные актеры, но сами сцены максимально приближены к реальности.









Американская психиатрическая ассоциация вывела гомосексуализм из официального списка психических расстройств в 1973 году. До тех пор в рамках так называемой конверсионной терапии использовались такие полностью легализованные методы, как электрошок, химическая кастрация и даже лоботомия. Несмотря на то что сейчас практически во всех западных странах «лечение» гомосексуализма находится под запретом, подобная практика сохраняется.









Как рассказывает Паола, в Эквадоре многие родители, придерживающиеся ортодоксальных взглядов (в основном это сельские жители), узнав о нетрадиционной сексуальной ориентации своего ребенка, приходят в негодование и готовы пойти на крайние меры ради того, чтобы вытравить это. Такие услуги предлагают клиники, формально специализирующиеся на лечении алкоголиков и наркоманов.









Побеседовав с девушками, которым пришлось пройти через конверсионную терапию, фотограф выяснила, какими методами пользуются «доктора». Электрошок, слава богу, не применяется, но и без него ужасов хватает. Побои, пытки (в том числе голодом), «корректирующие» изнасилования…

















Однажды Паоле удалось попасть в одну из клиник, где перевоспитывают лесбиянок, под видом родственницы потенциальной клиентки. «Меня поразило, что все девушки, которых я увидела, были густо накрашены. Оказалось, что они обязаны ежедневно наносить макияж с самого утра. Якобы это формирует каноническое женское самосознание. Кроме того, все они вынуждены заучивать в день по несколько страниц Библии».

















Паола настолько увлеклась этим вопросом не случайно. Дело в том, что она сама предпочитает женщин. Ее семья восприняла эту весть сравнительно спокойно, но, когда фотограф ходила по коридорам клиники, ей в голову пришла пугающая мысль: «В принципе, и я могла быть на их месте».

















Фотопроект Until You Change закончен, но эквадорка продолжает собирать информацию о всей этой гадости. Однако чем больше она окунается в тему, тем сильнее истощается ее изначальная надежда сделать так, чтобы конверсионной терапии был положен конец.



















