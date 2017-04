Международная аккредитация лаборатории одна из основных задач Центрального института судебной экспертизы (г. Астана)

Абдумоминова К.У.

главный эксперт лаборатории

криминалистических исследований ЦИСЭ (г. Астана)

На сегодняшний день одной из главных задач Центрального института судебной экспертизы (г. Астана) Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан является соответствие деятельности, а именно экспертной деятельности международным стандартам. Что это означает? Это означает, что полученные результаты испытаний (исследований) были всесторонне исследованными и достоверными. Достоверность результатов испытаний является залогом доверия к испытательной лаборатории в целом со стороны заказчика. Это в свою очередь будет указывать как на высокий профессионализм экспертов, так и на техническую оснащенность лаборатории и возможности признания полученных результатов компетентными международными организациями.

Все отмеченные критерии влияют на такую важную особенность как качество проводимых исследований, которые в дальнейшем позволят быть конкурентоспособной лабораторией на международном уровне.

Для того, чтобы лучше понять актуальность международной аккредитации начнем с понимания процедуры прохождения аккредитации.

Аккредитация в переводе с латинского слова «ассredo» означает «доверять», то есть это процесс получения доверия.

Аккредитация - это процедура, в результате которой приобретается официальное подтверждение соответствия объекта качеству предоставляемых услуг некоему стандарту.

Аккредитацию проводит специальный орган по аккредитации, который осуществляет свою деятельность, опираясь на определённые правила и процедуры. По завершению процедур по установлению соответствия качества предоставляемых услуг органом выдаётся официальный документ о компетентности организации.

Международная аккредитация - это признание компетентности на международном уровне результатов проведенных испытаний лабораторией организациями, которые являются членами Соглашения о взаимном признании аккредитации лабораторий и органов инспекции.

International Laboratory Accreditation Cooperаtion (ILAC) - это самое авторитетное формирование по международному сотрудничеству по аккредитации лабораторий, главной задачей которого является создание сети соглашений о взаимном признании между органами аккредитации

Центральный институт судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан в декабре 2015 года получил сертификат по аккредитации Национального центра по аккредитации и внесён в реестр субъектов аккредитации.

Институтом разработана Политика в области качества судебно-экспертной деятельности. Политикой в области качества является

гарантирование высокого качества проводимых судебно-экспертных исследований.

Одной из основных целей Института является объективность, всесторонность, полнота и достоверность результатов судебно-экспертных исследований.

В своей деятельности Институт придерживается правил Международного стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» («General requirements for the competence of testing and calibration laboratories»- «IDE»).

Институтом проводятся испытания по таким экспертным специальностям, как «Судебно-экспертное трасологическое исследование», «Судебно-экспертное баллистическое исследование» и «Судебно-экспертное исследование спиртосодержащих жидкостей».

В рамках судебно-экспертного трасологического и баллистического исследования устанавливаются размерные характеристики объектов, которые дают основание для отнесения оружия к огнестрельному и холодному оружию, патронов к боеприпасам.

В рамках судебно-экспертного исследования спирто-содержащих жидкостей устанавливается количественный и качественный состав спирта и водки.

В 2017 году запланировано расширить область аккредитации по таким направлениям как судебно-экспертное видеофонографическое и судебно-экспертное техническое исследование документов.

Постепенное расширение области аккредитации по экспертным специальностям, повышение качества проводимых исследований в ЦИСЭ (г. Астана) в дальнейшем позволят признать результаты испытаний на международном уровне членами «ILAC».